ایران وایر - رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که کنسرت «محسن نامجو»، خواننده ایرانی، که قرار بود روز ۲۳ خرداد در آنکارا برگزار شود، لغو شده است. بر اساس این گزارش‌ها، مقام‌های ترکیه با برگزاری این برنامه موافقت نکرده و مجوز لازم برای اجرای کنسرت صادر نشده است.

برگزارکنندگان این برنامه نیز اعلام کرده‌اند که کنسرت برنامه‌ریزی‌شده نامجو به دلیل عدم صدور مجوز از سوی نهادهای مسئول برگزار نخواهد شد.

برخی رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که پس از مطرح شدن موضوع برگزاری این کنسرت، به دستور «مصطفی چیفتچی» وزیر کشور ترکیه، تمامی مجوزهای مربوط به این برنامه لغو شده است .فرمانداری چانکایا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برای کنسرت محسن نامجو، شهروند ایرانی‌تبار، که قرار بود در تاریخ ۲۳ خرداد برگزار شود، با توجه به حساسیت‌های به‌حق شکل‌گرفته در افکار عمومی، مجوز برگزاری صادر نشده است.»

رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که این حساسیت‌ها به سوابق قضایی محسن نامجو در ایران مرتبط است. نامجو پیش‌تر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دلیل آنچه «بی‌احترامی به آیات قرآن کریم» عنوان شده بود، به پنج سال حبس محکوم شده بود.

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تا زمان تنظیم این خبر، مقام‌های ترکیه جزئیات بیشتری درباره روند تصمیم‌گیری و دلایل رسمی عدم صدور مجوز برای این برنامه منتشر نکرده‌اند.همچنین، محسن نامجو و برگزارکنندگان برنامه نیز تاکنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده‌اند.