این تصویری عریان از ریاکاری سیاسی است که بخشی از چپ جهانی سال‌هاست آن را در پوشش دفاع از حقوق بشر به نمایش گذاشته است.

اما سه ماه تمام، که ج.ا. ۹۰ میلیون ایرانی را در تاریکی مطلق نگه داشت، تمام این اروپایی‌ها و فعالان حقوق بشر این قاره خفقان مرگ گرفته بودند.

و اگر در این مسیر اسرائیلی‌ها به این رقاصه‌های مثلا حقوق‌بشری از گل نازک‌تر می‌گفتند وزرای خارجه اتحادیه اروپا یکی پس از دیگری سفرای اسرائیل را احضار می‌کردند و ده‌ها مقام اسرائیل را به اروپا ممنوع‌الورود می‌کردند.

علی‌حسین قاضی‌زاده - اگر اسرائیلی‌ها یک هفته اینترنت غزه را قطع کرده بودند، ناوگانی مشتمل بر ۱۵۰ فروند کشتی از اروپا به راه‌ می‌افتاد تا ده‌ها هزار گیرنده استارلینک را به مردم مظلوم غزه برسانند.

میلیاردها دلار پول و فاند در لابلای این لجنزار جابجا می‌شود که هر جا دلشان خواست وامصیبتا سر دهند و هر جا با آرمان‌های چپ سازگار نبود، سکوت اختیار کنند.

گویا ۹۰ میلیون ایرانی، زائده‌ای بر خاورمیانه هستند ‌و انگار آنجا انسانی وجود ندارد که این جماعت نگران حقوقش شوند.

نه کشتار ۴۰هزار ایرانی تکان‌شان داد و نه ۸۵ روز آپارتاید دیجیتال.



آیا گمان کردید که ما انقلاب شیر و خورشید را معطل این کثافت‌خانه می‌کنیم؟

ما مردم ایران، برای عبور از بزرگ‌ترین ‌حکومت تروریست جهان، تنها یک متحد می‌شناسیم.

اسرائیل تنها کشوری است که حکومت و مردمش، بازو به بازوی مردم ایران به پیش می‌آیند.

به کوری چشم تمام‌تان، هر جا که به خیابان آمدیم در یک دست پرچم شیر و خورشید و در دستی دیگر، پرچم اسرائیل را علم می‌کنیم.

ما دست در دست اسرائیل از این روزهای سیاه عبور می‌کنیم و وجب به وجب ایران و خاورمیانه را از لوث وجود این تروریست‌ها پاک می‌کنیم.

و در این مسیر، کمترین نیازی نه به دولت‌های ورشکسته اروپا داریم و به دکان‌های پر زرق و برق حقوق بشر این جماعت که به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند، حقوق انسان است.

اگر اسرائیلی‌ها یک هفته اینترنت غزه را قطع کرده بودند، ناوگانی مشتمل بر ۱۵۰ فروند کشتی از اروپا به راه‌ می‌افتاد تا ده‌ها هزار گیرنده استارلینک را به مردم مظلوم غزه برسانند.

و اگر در این مسیر اسرائیلی‌ها به این رقاصه‌های مثلا حقوق‌بشری از گل نازک‌تر می‌گفتند وزرای خارجه اتحادیه... -- علی‌حسین قاضی‌زاده (@Alighazizade) June 3, 2026

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