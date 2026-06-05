کتاب «انقلاب ربوده‌شده: خیانت و امید در ایران معاصر» که این هفته منتشر شده، در محافل سیاست‌گذاری واشینگتن و نیویورک مورد توجه قرار گرفته است. نویسندگان کتاب در نشست‌هایی درباره تاریخ معاصر ایران، تاب‌آوری جمهوری اسلامی و آینده نامطمئن کشور پس از جنگ، فروپاشی اقتصادی و جانشینی مجتبی خامنه‌ای به بحث پرداختند.

بخش نقد کتاب روزنامه نیویورک‌تایمز، «انقلاب ربوده‌شده» را «یکی از ژرف‌بینانه‌ترین کتاب‌ها درباره ایران معاصر در سال‌های اخیر» توصیف کرده و نوشته است که این اثر «نه تنها سازوکارهای سرکوب، بلکه شکل‌های شکننده امیدی را که در زیر این ساختار دوام آورده‌اند، به تصویر می‌کشد.»

مرکز سیاست خاورمیانه در موسسه بروکینگز چهارشنبه ۱۳ خرداد میزبان یگانه تربتی، خبرنگار نیویورک‌تایمز در امور ایران، و بزرگمهر شرف‌الدین، مدیر بخش دیجیتال شبکه ایران‌اینترنشنال و خبرنگار پیشین رویترز در حوزه ایران، بود.

مدیریت این نشست را سوزان مالونی، پژوهشگر مسائل ایران و معاون رییس و مدیر برنامه سیاست خارجی بروکینگز، برعهده داشت.