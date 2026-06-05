



بر اساس ادعاهای مطرح‌شده از سوی شهروند خبرنگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی، در روزهای نخست برگزاری تجمع‌های حامیان حکومت، مبالغی برای حضور افراد در این برنامه‌ها پرداخت می‌شد. گفته می شود اخیراً با کاهش تعداد و شور این تجمع‌ها، میزان پرداخت‌ها نیز کاهش یافته و شرایط حضور افراد در این برنامه‌ها هم تغییر کرده است.

🚨طبق اطلاعات شهروندخبرنگاران؛قیمت‌هایی که در شب‌های اول پرداخت می‌شده طبق آماری که این فاحشه‌های ولایی داده بودند برای برادران حشدالشعبی و فاطمیون و زینبیون بین ۵ تا ٧ میلیون و برای مزدوران بسیجی و سپاهی بین ٢ تا ۴ میلیون تومان بهمراه یک کارت هدیه بوده است.

ولی در این شبهایی که... pic.twitter.com/xdEHhZMAuh -- ✡︎𝐋𝐢𝐯𝐞𝐈𝐫𝐚𝐧𝐍𝐞𝐰𝐬🇮🇷🇮🇱 (@IranNewsAgency0) June 5, 2026

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