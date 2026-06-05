Friday, Jun 5, 2026

صفحه نخست » "یکمی تو عقلتون تجدید نظر بکنید"

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بر اساس ادعاهای مطرح‌شده از سوی شهروند خبرنگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی، در روزهای نخست برگزاری تجمع‌های حامیان حکومت، مبالغی برای حضور افراد در این برنامه‌ها پرداخت می‌شد. گفته می شود اخیراً با کاهش تعداد و شور این تجمع‌ها، میزان پرداخت‌ها نیز کاهش یافته و شرایط حضور افراد در این برنامه‌ها هم تغییر کرده است.

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تجمعات حکومتی به صرف کباب و بستنی

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