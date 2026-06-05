مرد کفن پوش: می خواهم با لباس احرام به دولت بروم و مشکل گرانی را حل کنم
ایندیپندنت فارسی - تصاویری که کاربران شبکههای اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ خرداد منتشر کردهاند شهروند میانسالی که «مرد کفنپوش» لقب گرفته را در کنار رودخانه زایندهرود نشان میدهد.
این مرد با لباسی شبیه به کفن خطاب به دولت پزشکیان میگوید: «میخواهم با لباس احرام به دولت بروم و مشکلات تورم و گرانی را برطرف کنم، مگر نگفتید هرکه میخواهد به میدان بیاید؟ آقای پزشکیان اجازه بدهید من به دولت بروم و مشکل معیشت و اقتصاد ایران را حل کنم».
انتشار این ویدیو دستمایه طنز کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفت.
تصاویری که کاربران شبکههای اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ خرداد منتشر کردهاند شهروند میانسالی که «مرد کفنپوش» لقب گرفته را در کنار رودخانه زایندهرود نشان میدهد.-- independentpersian (@indypersian) June 4, 2026
این مرد با لباسی شبیه به کفن خطاب به دولت پزشکیان میگوید: «میخواهم با لباس احرام به دولت بروم و مشکلات تورم و گرانی را... pic.twitter.com/aISQnOJ0f0
***
حمله و فحاشی حامیان حکومت به جوانان برای حجاب
"یکمی تو عقلتون تجدید نظر بکنید"