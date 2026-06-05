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صفحه نخست » «اجازه بدهید به دولت بروم!»؛ درخواست غیرمنتظره مرد کفن‌پوش از پزشکیان

kafan.jpgمرد کفن پوش: می خواهم با لباس احرام به دولت بروم و مشکل گرانی را حل کنم

ایندیپندنت فارسی - تصاویری که کاربران شبکه‌های اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ خرداد منتشر کرده‌اند شهروند میانسالی که «مرد کفن‌پوش» لقب گرفته را در کنار رودخانه زاینده‌رود نشان می‌دهد.

این مرد با لباسی شبیه به کفن خطاب به دولت پزشکیان می‌گوید: «می‌خواهم با لباس احرام به دولت بروم و مشکلات تورم و گرانی را برطرف کنم، مگر نگفتید هرکه می‌خواهد به میدان بیاید؟ آقای پزشکیان اجازه بدهید من به دولت بروم و مشکل معیشت و اقتصاد ایران را حل کنم».

انتشار این ویدیو دست‌مایه طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.

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