ایندیپندنت - امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی ویدیویی با رد این ادعا که محمدباقر قالیباف نماینده تام‌الاختیار رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای است، گفت قالیباف برای این مسئولیت از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، پیشنهاد شده نه از سوی رهبر جمهوری اسلامی.

ثابتی در این مصاحبه که روز دهم خرداد ماه انجام شده است، با بیان اینکه مجتبی خامنه‌ای به دلیل اجماع رییسان دولت و مجلس با این روند موافقت کرده‌اند، افزود اگر افراد دیگری نیز در این جایگاه بودند، همین پیشنهاد مورد پذیرش قرار می‌گرفت.

امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی ویدیویی با رد این ادعا که محمدباقر قالیباف نماینده تام‌الاختیار رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای است، گفت قالیباف برای این مسئولیت از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، پیشنهاد شده نه از سوی رهبر جمهوری اسلامی.



ثابتی در این... pic.twitter.com/eTea68xYsj -- independentpersian (@indypersian) June 5, 2026

او همچنین با اشاره به مذاکرات اخیر، مدعی شد در گفتگوهای اسلام‌آباد اقداماتی برخلاف «خطوط قرمز» اعلام‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته که با تذکر مواجه شده و ادامه آن متوقف شده است. این نماینده مجلس، در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد آمریکا با طرح مواضع متناقض درباره توافق و جنگ، در حال «بازی دادن» ایران است و هشدار داد پس از عبور از مقاطعی مانند جام جهانی، احتمال آغاز جنگی سخت‌تر علیه ایران وجود دارد.

امیرحسین ثابتی و گروه دیگری از اعضای «جبهه پایداری» در مجلس شورای اسلامی، در ماه‌های اخیر بارها با مذاکره با آمریکا و آتش‌بس مخالفت کرده و آن را محکوم به شکست توصیف کرده‌اند.