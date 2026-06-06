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صفحه نخست » مدیرعامل نفتی نزدیک به پوتین: برنده انسداد تنگه هرمز، شرکت‌های آمریکایی هستند

sechin.jpgیورونیوز - ایگور سچین، مدیرعامل شرکت نفتی روس‌نفت و متحد قدیمی ولادیمیر پوتین روز شنبه گفت شرکت‌های انرژی آمریکایی اصلی‌ترین سودکنندگان از بسته شدن تنگه هرمز بوده‌اند و واشنگتن در تلاش است ساختارهای بنیادین بازار جهانی انرژی را به نفع منافع خود تغییر دهد.

ایران پس از حمله ایالات متحده و اسرائیل در ۹ اسفند و کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تنگه هرمز را مسدود کرد. این تنگه مسیر اصلی عبور حدود یک‌ پنجم نفت جهان و همچنین کالاهای حیاتی دیگری از جمله کودهای شیمیایی است. در مقابل، آمریکا نیز بنادر ایران را محاصره کرده است.

بسته شدن تنگه هرمز بازارهای جهانی را دچار تلاطم کرده، قیمت نفت را به بالاترین سطوح چندین سال اخیر رسانده، تورم جهانی را تشدید کرده و رشد اقتصادی در سراسر جهان را تضعیف کرده است.

ایگور سچین که از متحدان قدیمی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به شمار می‌رود، در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ گفت که ائتلاف اوپک‌پلاس با خروج امارات عربی متحده از این گروه بخشی از توان و ظرفیت خود را از دست داده است.

او گفت: «بسته شدن تنگه هرمز تلاشی برای بازطراحی مقررات بازار جهانی انرژی به سود ایالات متحده است. اقداماتی که برای مسدود کردن این تنگه انجام شد، در اصل علیه ایران طراحی شده بود، اما در نهایت به کل جهان آسیب زد. ریسک‌های راهبردی این وضعیت دست‌کم گرفته شده بودند.»

ایگور سچین افزود: «بدیهی است که اصلی‌ترین برندگان این وضعیت شرکت‌های آمریکایی بودند که مزیت‌های غیر قابل رقابتی به دست آوردند و توانستند عرضه‌های پرهزینه خود را با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند.»

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او هشدار داد که پس از بسته شدن تنگه هرمز، سایر مسیرهای مهم جهانی از جمله تنگه مالاکا، باب‌المندب و جبل‌الطارق نیز ممکن است در معرض خطر اختلال قرار گیرند.

سچین: اوپک‌پلاس در حال از دست دادن نفوذ خود است

ایگور سچین که به بدبینی نسبت به همکاری روسیه با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) شهرت دارد، گفت ائتلاف اوپک‌پلاس پس از خروج امارات و همچنین خروج‌های قبلی کشورهایی مانند قطر، بخشی از ظرفیت و نفوذ خود را از دست داده است.

او اظهار داشت: «تولید این ائتلاف طی ده سال گذشته از ۵۸ میلیون بشکه در روز به ۳۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.»

ایگور سچین همچنین گفت که بیشتر اعضای اصلی اوپک‌پلاس از زمان امضای توافق همکاری در سال ۲۰۱۶ تولید خود را افزایش داده‌اند، در حالی که تولید نفت روسیه ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

او افزود: «این کاهش معادل ۱۵ درصد است و برای جبران آن به سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش دست‌کم ۱۰ تریلیون روبل نیاز خواهد بود. ما انتظار داریم همکاری‌های سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو این ائتلاف و کشور ما نیز گسترش یابد.»

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