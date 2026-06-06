یورونیوز - ایگور سچین، مدیرعامل شرکت نفتی روس‌نفت و متحد قدیمی ولادیمیر پوتین روز شنبه گفت شرکت‌های انرژی آمریکایی اصلی‌ترین سودکنندگان از بسته شدن تنگه هرمز بوده‌اند و واشنگتن در تلاش است ساختارهای بنیادین بازار جهانی انرژی را به نفع منافع خود تغییر دهد.

ایران پس از حمله ایالات متحده و اسرائیل در ۹ اسفند و کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تنگه هرمز را مسدود کرد. این تنگه مسیر اصلی عبور حدود یک‌ پنجم نفت جهان و همچنین کالاهای حیاتی دیگری از جمله کودهای شیمیایی است. در مقابل، آمریکا نیز بنادر ایران را محاصره کرده است.

بسته شدن تنگه هرمز بازارهای جهانی را دچار تلاطم کرده، قیمت نفت را به بالاترین سطوح چندین سال اخیر رسانده، تورم جهانی را تشدید کرده و رشد اقتصادی در سراسر جهان را تضعیف کرده است.

ایگور سچین که از متحدان قدیمی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به شمار می‌رود، در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ گفت که ائتلاف اوپک‌پلاس با خروج امارات عربی متحده از این گروه بخشی از توان و ظرفیت خود را از دست داده است.