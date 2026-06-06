ایندیپندنت فارسی - ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد گروهی از دانش‌آموزان اصفهان روز شنبه ۱۶ خرداد در اعتراض به حضوری برگزار شدن امتحانات تجمع کرده و با سر دادن شعار «دانش‌آموز داد بزن، حقتو فریاد بزن» خواستار تغییر نحوه برگزاری آزمون‌ها شدند.

ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد گروهی از دانش‌آموزان اصفهان روز شنبه ۱۶ خرداد در اعتراض به حضوری برگزار شدن امتحانات تجمع کرده و با سر دادن شعار «دانش‌آموز داد بزن، حقتو فریاد بزن» خواستار تغییر نحوه برگزاری آزمون‌ها شدند.



اعتراضات دانش‌آموزی اکنون به تهران،... pic.twitter.com/QTfwYQwD1w -- independentpersian (@indypersian) June 6, 2026



اعتراضات دانش‌آموزی اکنون به تهران، کرمانشاه، قم، مشهد، خراسان شمالی و استان لرستان نیز گسترش یافته است.

در مشهد، شماری از دانش‌آموزان با تجمع مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نسبت به تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور و شیوه برگزاری کلاس‌ها و امتحانات اعتراض کردند و خواستار استعفای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان در یاسوج:

🚨تجمع اعتراضی دانش‌آموزان در یاسوج

دانش‌آموزان یاسوج نیز به جمع معترضان به تأثیر قطعی معدل در نتایج کنکور پیوستند.

معترضان خواستار بازنگری در سیاست‌های آموزشی و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آینده تحصیلی داوطلبان هستند. pic.twitter.com/h9KGFXhNSA -- ✡︎𝐋𝐢𝐯𝐞𝐈𝐫𝐚𝐧𝐍𝐞𝐰𝐬🇮🇷🇮🇱 (@IranNewsAgency0) June 6, 2026





همزمان، دانش‌آموزان در استان لرستان نیز مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش تجمع کرده و نسبت به شیوه برگزاری امتحانات و تاثیر معدل در کنکور اعتراض کردند. در قم و شیروان در استان خراسان شمالی نیز دانش‌آموزان با پیوستن به اعتراضات سراسری، نسبت به سیاست‌های آموزشی و کنکوری و نحوه برگزاری امتحانات اعتراض خود را اعلام کردند.

بست‌نشینی دانش‌آموزان مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران:

🚨بست‌نشینی دانش‌آموزان مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران

جمعی از دانش‌آموزان معترض در ادامه اعتراضات به تأثیر قطعی معدل در نتایج کنکور، مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به بست‌نشینی زدند.

معترضان با تأکید بر پیگیری مطالبات خود اعلام کردند تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایشان... pic.twitter.com/EhDfAaznvr -- ✡︎𝐋𝐢𝐯𝐞𝐈𝐫𝐚𝐧𝐍𝐞𝐰𝐬🇮🇷🇮🇱 (@IranNewsAgency0) June 6, 2026





در تهران نیز گروهی از دانش‌آموزان مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی از جمله «دانش‌آموز داد بزن، حقتو فریاد بزن» و «عدالت، آموزش، حق مسلم ماست» نسبت به تصمیمات این نهاد درباره کنکور و تاثیر معدل اعتراض کردند. بخشی از معترضان همچنین خواستار تغییر سیاست‌های آموزشی و کناره‌گیری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.



در کرمانشاه نیز دانش‌آموزان با تجمع مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش شعار «وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم» سر دادند و خواستار بازنگری در تصمیمات آموزشی شدند.