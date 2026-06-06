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صفحه نخست » اعتراضات سراسری دانش‌آموزان با درگیری‌ در یزد و بازداشت در قم همراه شد

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ایندیپندنت فارسی - ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد گروهی از دانش‌آموزان اصفهان روز شنبه ۱۶ خرداد در اعتراض به حضوری برگزار شدن امتحانات تجمع کرده و با سر دادن شعار «دانش‌آموز داد بزن، حقتو فریاد بزن» خواستار تغییر نحوه برگزاری آزمون‌ها شدند.


اعتراضات دانش‌آموزی اکنون به تهران، کرمانشاه، قم، مشهد، خراسان شمالی و استان لرستان نیز گسترش یافته است.

در مشهد، شماری از دانش‌آموزان با تجمع مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نسبت به تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور و شیوه برگزاری کلاس‌ها و امتحانات اعتراض کردند و خواستار استعفای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان در یاسوج:



همزمان، دانش‌آموزان در استان لرستان نیز مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش تجمع کرده و نسبت به شیوه برگزاری امتحانات و تاثیر معدل در کنکور اعتراض کردند. در قم و شیروان در استان خراسان شمالی نیز دانش‌آموزان با پیوستن به اعتراضات سراسری، نسبت به سیاست‌های آموزشی و کنکوری و نحوه برگزاری امتحانات اعتراض خود را اعلام کردند.

بست‌نشینی دانش‌آموزان مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران:



در تهران نیز گروهی از دانش‌آموزان مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی از جمله «دانش‌آموز داد بزن، حقتو فریاد بزن» و «عدالت، آموزش، حق مسلم ماست» نسبت به تصمیمات این نهاد درباره کنکور و تاثیر معدل اعتراض کردند. بخشی از معترضان همچنین خواستار تغییر سیاست‌های آموزشی و کناره‌گیری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.

در کرمانشاه نیز دانش‌آموزان با تجمع مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش شعار «وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم» سر دادند و خواستار بازنگری در تصمیمات آموزشی شدند.

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