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ایندیپندنت فارسی - انتقادهای تند ژوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان از تهران و حزب‌الله، در روز شنبه ۱۶ خرداد ماه با واکنش مقام‌های وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

ژوزف عون خطاب به جمهوری اسلامی: "این کشور شما نیست؛ کشور ماست. این وظیفه ماست. دخالت در کشور ما وظیفه شما نیست. مردم ما کشته می‌شوند، خانه‌های ما ویران می‌شوند."

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پیش‌تر در واکنش به اظهارات عون در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «اگر لبنان ابزار معامله ایران بود، مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم» و از رئیس‌جمهوری لبنان خواسته بود «لبنان را از دشمن واقعی‌اش نجات دهد».

ساعاتی بعد نیز اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پیامی به لهجه لبنانی نوشت: «بیبيع اللي واقف حدّو، وبيشتري اللي واقف ضدّو»؛ عبارتی که به معنای «کسی که کنار او ایستاده را می‌فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می‌خرد» است.

عون در گفتگویی با شبکه سی‌ان‌ان، ایران را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان «برگ چانه‌زنی» در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند و گفته بود مردم لبنان بهای این سیاست‌ها را می‌پردازند.

رئیس‌جمهوری لبنان همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود: «این کشور، کشور ماست نه کشور شما» و تاکید کرده بود که لبنانی‌ها از جنگ خسته شده‌اند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند.

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