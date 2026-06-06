ایندیپندنت فارسی - انتقادهای تند ژوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان از تهران و حزب‌الله، در روز شنبه ۱۶ خرداد ماه با واکنش مقام‌های وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

ژوزف عون خطاب به جمهوری اسلامی: "این کشور شما نیست؛ کشور ماست. این وظیفه ماست. دخالت در کشور ما وظیفه شما نیست. مردم ما کشته می‌شوند، خانه‌های ما ویران می‌شوند."

🔴رئیس‌جمهور لبنان عون خطاب به دولت نظامی جدید ج.ا:

"این کشور شما نیست؛ کشور ماست. این وظیفه ماست. دخالت در کشور ما وظیفه شما نیست. مردم ما کشته می‌شوند، خانه‌های ما ویران می‌شوند."#چرک‌نویس pic.twitter.com/m3dwnF2vGs -- چرک‌نویس مدیا(CMO) (@Rfrenss) June 5, 2026

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پیش‌تر در واکنش به اظهارات عون در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «اگر لبنان ابزار معامله ایران بود، مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم» و از رئیس‌جمهوری لبنان خواسته بود «لبنان را از دشمن واقعی‌اش نجات دهد».

ساعاتی بعد نیز اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پیامی به لهجه لبنانی نوشت: «بیبيع اللي واقف حدّو، وبيشتري اللي واقف ضدّو»؛ عبارتی که به معنای «کسی که کنار او ایستاده را می‌فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می‌خرد» است.

عون در گفتگویی با شبکه سی‌ان‌ان، ایران را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان «برگ چانه‌زنی» در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند و گفته بود مردم لبنان بهای این سیاست‌ها را می‌پردازند.

رئیس‌جمهوری لبنان همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود: «این کشور، کشور ماست نه کشور شما» و تاکید کرده بود که لبنانی‌ها از جنگ خسته شده‌اند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند.