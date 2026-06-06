نه تخم‌طلای اسلامگرایی، که تاریخ‌طبیعی انقلاب‌ها!



علی‌ صاحب‌الحواشی



مسئله‌ای که آقای فلاحت‌پیشه توجه به آن ندارند، آن است که "جبهه‌پایداری" نماینده‌ی همه آن چیزیست که آرمان خمینی و خامنه‌ای بود، همان که امثال ایشان به اعتبارش صاحب نامی و منصبی شدند.



شترسواری دولا نمی‌شود! آقای فلاحت‌پیشه یا "انقلابی" هستند یا نه. اگر ادعا می‌کنند که هستند، "انقلابیِ پشیمان" نمی‌توان بود! این تعارضی است که دامن فلاحت‌پیشه‌ها و اصلاح‌طلب‌ها را گرفته است: خود را "انقلابی" معرفی می‌کنند و درعین‌حال می‌خواهند "دیپلمات" باشند! آدم "انقلابی" برهم‌زننده دیپلماسی است نه بازیگر آن، والا "انقلاب" یعنی چه؟!

نه تخم‌طلای اسلامگرایی، که تاریخ‌طبیعی انقلاب‌ها!



✍️#علی‌صاحب‌الحواشی



مسئله‌ای که آقای فلاحت‌پیشه توجه به آن ندارند، آن است که "جبهه‌پایداری" نماینده‌ی همه آن چیزیست که آرمان خمینی و خامنه‌ای بود، همان که امثال ایشان به اعتبارش صاحب نامی و منصبی شدند.



شترسواری دولا نمی‌شود!... pic.twitter.com/0VGEZguFfR -- gooya (@gooyanews) June 6, 2026





در واقع آنچه بر سر "انقلاب‌اسلامی" آمد، تخم‌طلای اسلام‌ناب محمدی نبود، تکرار "تاریخ‌طبیعی" همه انقلاب‌ها بود:



۱) انقلابیون پشیمانِ دولت‌خواه ۱۷۸۹، ژاکوبن‌های فوق‌انقلابی را روبیدند تا "دولت‌ انقلابی" بسازند ولی نه عروتیز انقلاب ماند و نه دولت معقولی توانستند ساخت. سرانجام بناپارت بساط همه‌شان را به زباله‌دان روبید و تاجگذاری نمود و خود را "امپراطور" خواند و به ریش انقلاب خندید!