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صفحه نخست » اعتراف نیکبخت به تبانی استقلال و پرسپولیس در دربی

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به گزارش رکنا، علیرضا نیکبخت واحدی، بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس، در اظهاراتی جنجالی درباره یکی از دربی‌های پایتخت ادعایی را مطرح کرد که بازتاب گسترده‌ای در فضای فوتبال ایران داشته است.

سردار طلایی داخل رختکن آمد و گفت چون جو استادیوم بهم ریخته است بازی باید مساوی تمام شود!

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