به گزارش رکنا، علیرضا نیکبخت واحدی، بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس، در اظهاراتی جنجالی درباره یکی از دربیهای پایتخت ادعایی را مطرح کرد که بازتاب گستردهای در فضای فوتبال ایران داشته است.
سردار طلایی داخل رختکن آمد و گفت چون جو استادیوم بهم ریخته است بازی باید مساوی تمام شود!
از ترس اعتراض خیابونی و استادیم به دو طرف گفتن تو دربی مساوی کنید!-- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) June 6, 2026
نیکبخت واحدی: سردار طلایی داخل رختکن آمد و گفت چون جو استادیوم بهم ریخته است بازی باید مساوی تمام شود!
فیفا اگه واقعا فیفا بود با همین اعتراف تکلیف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رو معلوم میکرد. pic.twitter.com/mj2Z2vGiGA
***
قلب سعید لیلاز حفره دار شد