به گزارش رکنا، علیرضا نیکبخت واحدی، بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس، در اظهاراتی جنجالی درباره یکی از دربی‌های پایتخت ادعایی را مطرح کرد که بازتاب گسترده‌ای در فضای فوتبال ایران داشته است.

سردار طلایی داخل رختکن آمد و گفت چون جو استادیوم بهم ریخته است بازی باید مساوی تمام شود!

از ترس اعتراض خیابونی و استادیم به دو طرف گفتن تو دربی مساوی کنید!

نیکبخت واحدی: سردار طلایی داخل رختکن آمد و گفت چون جو استادیوم بهم ریخته است بازی باید مساوی تمام شود!

فیفا اگه واقعا فیفا بود با همین اعتراف تکلیف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رو معلوم میکرد. pic.twitter.com/mj2Z2vGiGA -- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) June 6, 2026

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