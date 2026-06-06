ایران اینترنشنال - خبرگزاری رویترز به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت که آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی‌های بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس برای بازسازی و جبران خسارات ناشی از حملات جمهوری اسلامی است.



او افزود گروهی به ریاست اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و ارزیابی هزینه‌های خسارات وارد شده توسط حکومت ایران تشکیل شده است.



این منبع گفت: «ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌توان از دارایی‌های ایران برای پشتیبانی از تعمیرات خسارات گذشته استفاده کرد یا خیر.»

جک مک‌کین: ایالات متحده برنامه‌ای برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران ندارد



جک کین، معاون پیشین رییس ستاد کل ارتش آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که ایالات متحده هیچ برنامه‌ای برای دادن امتیاز به جمهوری اسلامی که منجر به آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران شود، ندارد.

او افزود: «آنچه ما در مذاکرات به دنبال آن هستیم بسیار ساده است؛ ما خواسته‌های حداکثری خود را می‌خواهیم که در صورت استفاده از نیروی نظامی به آنها دست می‌یابیم. این همان چیزی است که ما از رژیم می‌خواهیم.»



کین گفت: «ما قصد نداریم به آن‌ها کمک مالی کنیم و دارایی‌های مسدود شده را آزاد کنیم و میلیاردها دلار به آن‌ها بدهیم تا بتوانند خود را کنند.»