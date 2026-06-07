خبرنامه گویا - ویدیویی از یک تجمع شبانه حامیان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن شرکت‌کنندگان با اشاره به ریشه یا تابعیت خود در کشورهایی از جمله تانزانیا، میانمار، نیجریه، غنا و ماداگاسکار، در حمایت از حکومت سخن می‌گویند و منتقدان جمهوری اسلامی را بی‌وطن و خیانتکار و مزدور میخوانند. مخالفان حکومت، این افراد را «نیروهای وارداتی» یا «اشغالگران ایدئولوژیک» توصیف کرده‌اند. حضور افرادی با پیشینه غیرایرانی در چنین برنامه‌هایی به‌عنوان نشانه‌ای دیگر از شکاف عمیق میان جمهوری اسلامی و بخش بزرگی از جامعه مطرح شده است.

وقتی کشورت اشغاله و اشغالگرا برات رجز هم می خونن!



نه در ایران و نه در هیچ جای دنباذسابقه نداشته کشور اشغال بشه و اشغالگرها ساکنان کشور و ایرانی‌ها را بی‌وطن و خیانتکار و مزدور بخونن! pic.twitter.com/F3BHj5VXL4 -- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) June 7, 2026

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