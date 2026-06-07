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صفحه نخست » وقتی کشورت اشغال شده و اشغالگران برایت رجز می‌خوانند

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خبرنامه گویا - ویدیویی از یک تجمع شبانه حامیان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن شرکت‌کنندگان با اشاره به ریشه یا تابعیت خود در کشورهایی از جمله تانزانیا، میانمار، نیجریه، غنا و ماداگاسکار، در حمایت از حکومت سخن می‌گویند و منتقدان جمهوری اسلامی را بی‌وطن و خیانتکار و مزدور میخوانند. مخالفان حکومت، این افراد را «نیروهای وارداتی» یا «اشغالگران ایدئولوژیک» توصیف کرده‌اند. حضور افرادی با پیشینه غیرایرانی در چنین برنامه‌هایی به‌عنوان نشانه‌ای دیگر از شکاف عمیق میان جمهوری اسلامی و بخش بزرگی از جامعه مطرح شده است.

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