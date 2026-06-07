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صفحه نخست » کارشناس حکومتی: ۱۰۰ شهر در اعتراضات دی ماه سقوط کردند

kharatian.jpgمهدی خراتیان، کارشناس وابسته به حکومت، در گفت‌وگو با محمد فاضلی، جامعه‌شناس، در برنامه «ایران‌تاک»، با رد پایگاه اجتماعی شاهزاده رضا پهلوی در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، این اعتراضات را ناشی از افزایش قیمت روغن و سایر محصولات دانست.

او در ادامه افزود ما دقیق اطلاع داریم که لیدرهای اعتراضات، جمعیت را طوری هُل می‌دادند که سپر انسانی مقابل ماموران جمهوری اسلامی شوند.

خراتیان در این گفت‌وگو اذعان می‌کند که حدود ۱۰۰ شهر در آستانه سقوط بودند یا سقوط کردند و برخی فرمانداری‌ها نیز به‌راحتی سقوط کردند. به گفته او، بعد از آن نیروهای یگان ویژه وارد شدند و تعداد کشته‌شدگان افزایش یافت.

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