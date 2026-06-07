ایندیپندنت فارسی - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۶ خردادماه و ساعتی پس از بمباران ضاحیه در جنوب بیروت، اسرائیل را به حمله متقابل تهدید کرد.
رضایی با انتشار پیامی در اکس نوشت: «به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد. این سگ هار را باید تادیب کرد و سر جایش نشاند. امشب آسمان سرزمینهای اشغالی را ببینید.»
همزمان، یک کارشناس صداوسیما در برنامه زنده شبکه خبر ادعا کرد که قرارگاه خاتمالانبیا (مرکز فرماندهی و هماهنگ جنگ جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل) حمله اسرائیل به ضاحیه را بیپاسخ نخواهد گذاشت و برای عملیات «وعده صادق ۵» آماده است.
قرارگاه خاتمالانبیا: حمله به بیروت را بیپاسخ نمیگذاریم
بی بی سی - اندکی پس از انتشار خبر حمله اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت که این حمله بیپاسخ نمیماند.
پیشتر اسرائیل گفت که در واکنش به حملات حزبالله یک «مرکز فرماندهی» این گروه را در ضاحیه هدف قرار داده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کسیسیون امنیت ملی مجلس، در ایکس نوشت برای «پاسخ قاطع و دردآور» ما «امشب آسمان سرزمینهای اشغالی را ببینید.»
اسرائیل هفته پیش هم تهدید کرده بود که ضاحیه را هدف قرار میدهد اما پس از تهدید قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا به حمله تلافیجویانه به اسرائیل، دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تماس گرفت و گفت که از او خواسته است «حمله عمدهای» به بیروت انجام ندهد و بنیامین نتانیاهو هم دستور داده است که «سربازانش بازگردند.»