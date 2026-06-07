ایندیپندنت فارسی - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۶ خردادماه و ساعتی پس از بمباران ضاحیه در جنوب بیروت، اسرائیل را به حمله متقابل تهدید کرد.



رضایی با انتشار پیامی در اکس نوشت: «به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد. این سگ هار را باید تادیب کرد و سر جایش نشاند. امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید.»



همزمان، یک کارشناس صداوسیما در برنامه زنده شبکه خبر ادعا کرد که قرارگاه خاتم‌الانبیا (مرکز فرماندهی و هماهنگ جنگ جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل) حمله اسرائیل به ضاحیه را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و برای عملیات «وعده صادق ۵» آماده است.

قرارگاه خاتم‌الانبیا: حمله به بیروت را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم



بی بی سی - اندکی پس از انتشار خبر حمله اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند.