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صفحه نخست » ترامپ: جمهوری اسلامی از ما خواست به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند

tmo.jpgایران اینترنشنال - دونالد ترامپ در گفت‌وگویی با کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: «صبح دوشنبه ایرانی‌ها به ما گفتند دیگر حمله‌ای به اسرائیل انجام نمی‌دهند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. من با بی‌بی تماس گرفتم و او را متوقف کردم».

او افزود به نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داده است که اگر حملات اسرائیل به تشدید تنش و تبدیل به جنگی تمام‌عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت «تنها» بماند.

ترامپ گفت: «به بی‌بی گفتم خیلی مراقب باش چه کار می‌کنی، چون ممکن است خیلی زود در برابر ایران تنها بمانی».

ترامپ همچنین گفت توانسته دامنه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را محدود کند و چند کشور منطقه‌ای در روند میانجی‌گری از او خواسته‌اند برای توقف درگیری‌ها و پیشبرد توافق، بر نتانیاهو فشار بیاورد.

آمریکا یک نفتکش بدون محموله را در دریای عمان و هنگام حرکت به سمت ایران از کار انداخت

نیروهای آمریکا اعلام کردند ۱۸ خرداد یک نفتکش بدون محموله با پرچم پالائو به نام «ام/تی ماریوکس» را در دریای عمان و در آب‌های بین‌المللی، هنگام حرکت به سمت ایران از کار انداخته‌اند.

طبق بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، یک جنگنده اف/ای-۱۸ سوپر هورنت از ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن (سی‌وی‌ان ۷۲)» یک مهمات دقیق را به بخش‌های موتور و سیستم هدایت کشتی شلیک کرد.

قبل از این شلیک، خدمه به دستورات نیروهای آمریکایی برای توقف عمل نکردند.

سنتکام اعلام کرد این اقدام در چارچوب اجرای محاصره دریایی علیه ایران انجام شده است.

قالیباف: نقض آتش‌بس و محاصره دریایی، علت تنش‌های اخیر بود

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی گفت: «نقض آتش‌بس و محاصره دریایی، علت تنش‌های اخیر بود.»

او گفت: «نه دیپلماسی مانع عملیات نظامی است، نه عملیات مانع دیپلماسی. هدف مذاکرات پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار است، نه عادی‌سازی روابط با آمریکا و ماجرای لبنان نشان داد که میدان دیپلماسی در کنار میدان نظامی می تواند دشمنان را کنار بزند.»

وضعیت پرواز‌ها به حالت عادی بازگشته است

سازمان هواپیمایی کشوری ایران عصر دوشنبه اعلام کرد که فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی (نوتام)، از سر گرفته خواهد شد.

ایران ساعاتی پیشتر گفته بود که تمام پروازها از فرودگاه‌های کشور لغو شده است.


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