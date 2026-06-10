خبرنامه گویا - ویدیوی زیر بخشی از گفت‌وگوی طیبه ماهروزاده مادر زهرا حدادعادل است که در آن درباره مجتبی خامنه‌ای می‌گوید او پیش از ازدواج با دخترش در آزمون تافل شرکت کرده بود و «اهتمام زیادی به یادگیری زبان‌های خارجی داشتند».

در این بخش از مصاحبه، او در توصیف مجتبی خامنه‌ای از افعال گذشته استفاده می‌کند. پیش‌تر نیز غلامعلی حدادعادل در مصاحبه‌ای درباره دامادش از افعال گذشته استفاده کرده بود.

مادر زهرا حداد عادل گفته مجتبی خامنه‌ای «تافل انگلیسی» گرفته بود و «اهتمام زیادی به یادگیری زبان‌های خارجی داشتند»

جالبه هم حداد هم زنش از فعل گذشته درباره مجتبی استفاده می‌کنند! https://t.co/uZccD5Nmqj pic.twitter.com/Gdl3Te1Kjv -- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) June 10, 2026

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