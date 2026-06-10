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صفحه نخست » پس از حدادعادل، همسرش هم از مجتبی خامنه‌ای با فعل گذشته یاد کرد

mahrouzadeh.jpgخبرنامه گویا - ویدیوی زیر بخشی از گفت‌وگوی طیبه ماهروزاده مادر زهرا حدادعادل است که در آن درباره مجتبی خامنه‌ای می‌گوید او پیش از ازدواج با دخترش در آزمون تافل شرکت کرده بود و «اهتمام زیادی به یادگیری زبان‌های خارجی داشتند».

در این بخش از مصاحبه، او در توصیف مجتبی خامنه‌ای از افعال گذشته استفاده می‌کند. پیش‌تر نیز غلامعلی حدادعادل در مصاحبه‌ای درباره دامادش از افعال گذشته استفاده کرده بود.

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