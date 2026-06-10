توانا - بیژن عبدالکریمی که سالها با عنوان استاد فلسفه در رسانهها و نشستهای مختلف حکومتی ظاهر شده، اینبار راهحل سادهتری برای مواجهه با مخالفان فکری پیدا کرده است: نه گفتوگو، نه نقد، نه استدلال؛ بلکه شلیک با آرپیجی سپس قطع با گیوتین!
عبدالکریمی پیشتر گفته بود "افسار روشنفکران ما دست رسانههای بیگانه افتاده است"، و در اظهارات دیگری نیز جامعه ایران را "تبزده" توصیف کرده و گفته بود مردم گاهی "هذیان" میگویند.
وی در ویدیویی دیگر که از حضور او در مراسم «نه به آتشبس» منتشر شده، از دانشجویان خواسته است هستههای مقاومت تشکیل دهند و کار با کلاشنیکف و کلت را یاد بگیرند!
اما سوالی که به ذهن میرسد اینکه، وقتی یک استاد فلسفه بهجای پاسخدادن به منتقدان، از آرپیجی و گیوتین حرف میزند، دقیقا چه کسی تب کرده و چه کسی در حال هذیانگویی است؟
فلسفه از جایی آغاز میشود که انسان بتواند حتی با مخالف خود گفتوگو کند. جایی که پاسخ پرسشها آرپیجی و گیوتین باشد، هرچه هست، نه نامش فلسفه است و نه گویندهاش چیزی از فلسفه سر در میآورد.
بیژن عبدالکریمی که سالها با عنوان استاد فلسفه در رسانهها و نشستهای مختلف حکومتی ظاهر شده، اینبار راهحل سادهتری برای مواجهه با مخالفان فکری پیدا کرده است: نه گفتوگو، نه نقد، نه استدلال؛ بلکه شلیک با آرپیجی سپس قطع با گیوتین!-- TavaanaTech تواناتک (@TavaanaTech) June 7, 2026
🔴عبدالکریمی پیشتر گفته بود "افسار روشنفکران... pic.twitter.com/QZ5aeuzwy3
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