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صفحه نخست » سنتکام از آغاز حملات جدید به ایران خبر داد

centcom.jpgخبرنامه گویا - سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از ساعت ۵:۱۵ عصر به وقت شرق آمریکا، به دستور رئیس‌جمهور، دور تازه‌ای از حملات «دفاع از خود» را علیه چندین هدف در ایران آغاز کرده‌اند.

به گفته ارتش آمریکا، این حملات در واکنش به «تجاوزهای بی‌دلیل و مداوم ایران» انجام شده است.

یادداشت تحریریه: موارد زیر بر اساس گزارش‌های لحظه‌ای منابع مختلف گردآوری شده‌اند. برخی از اطلاعات منتشرشده هنوز به‌طور مستقل تایید نشده‌اند و ممکن است با انتشار اطلاعات جدید اصلاح یا تکمیل شوند.

- خبرگزاری وابسته به سپاه: هم اکنون یک کارخانه پتروشیمی متعلق به مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه بمباران شد

- طبق گزارش‌ها، پایگاه نیروی دریایی کنگان برای چندمین بار هدف قرار گرفت.

- گزارش‌ها از وقوع دو انفجار در بندرعباس حکایت دارد

- رویترز: رسانه‌های حکومتی ایران از هدف قرار گرفتن ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز خبر داده‌اند

- کانال سپاه قدس: پاسخ ترکیبی، قاطع و ویرانگر اتاق عملیات مشترک فرماندهی سایبری حنظله و سپاه پاسداران به دشمن تا دقایقی دیگر رقم خواهد خورد.

- قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می گردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی ها از تنگه تکذیب می شود.

- گزارش ها از هدف قرار گرفتن فرودگاه بندرعباس

- مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: تمام اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند در جنوب ایران هستند و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپادها می‌شوند.

- حوثی‌ها: ادامه حملات آمریکا به ایران می‌تواند جنگی گسترده‌تر در منطقه، اختلال در تجارت جهانی و شوک به بازارهای انرژی را در پی داشته باشد. برخی تحلیلگران این هشدار را اشاره‌ای به احتمال هدف قرار گرفتن مسیر کشتیرانی در تنگه باب‌المندب می‌دانند.

- شبکه I24 اسرائیل: به نظر می‌رسد موج اول حملات به آمریکا پایان یافته است

- فاکس نیوز: اهداف بعدی ترامپ ، نیروگاه ها و پل ها هستند

هگست: امشب تاسیسات کلیدی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهیم

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در جمع خبرنگاران درباره جمهوری اسلامی گفت حملاتی که امشب انجام خواهد شد، «قوی و روشن» خواهد بود و فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، امشب درگیر عملیات خواهد بود.

او افزود آمریکا تاسیسات کلیدی در جمهوری اسلامی را بمباران می‌کند و امشب «ضربه سختی» وارد خواهد کرد.

هگست در ادامه گفت بیشتر موشک‌های جمهوری اسلامی به اهداف خود اصابت نمی‌کنند.

او افزود حملات امشب علیه جمهوری اسلامی از موضع دیپلماتیک واشینگتن حمایت خواهد کرد و به تقویت منافع نظامی ایالات متحده کمک می‌کند.

وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت تیم مذاکره‌کننده دولت ترامپ برای دستیابی به «توافقی بزرگ» با جمهوری اسلامی آماده است.

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