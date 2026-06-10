خبرنامه گویا - سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از ساعت ۵:۱۵ عصر به وقت شرق آمریکا، به دستور رئیس‌جمهور، دور تازه‌ای از حملات «دفاع از خود» را علیه چندین هدف در ایران آغاز کرده‌اند.

به گفته ارتش آمریکا، این حملات در واکنش به «تجاوزهای بی‌دلیل و مداوم ایران» انجام شده است.

یادداشت تحریریه: موارد زیر بر اساس گزارش‌های لحظه‌ای منابع مختلف گردآوری شده‌اند. برخی از اطلاعات منتشرشده هنوز به‌طور مستقل تایید نشده‌اند و ممکن است با انتشار اطلاعات جدید اصلاح یا تکمیل شوند.

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- گزارش‌ها از وقوع دو انفجار در بندرعباس حکایت دارد

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- قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می گردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی ها از تنگه تکذیب می شود.

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- مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: تمام اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند در جنوب ایران هستند و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپادها می‌شوند.

- حوثی‌ها: ادامه حملات آمریکا به ایران می‌تواند جنگی گسترده‌تر در منطقه، اختلال در تجارت جهانی و شوک به بازارهای انرژی را در پی داشته باشد. برخی تحلیلگران این هشدار را اشاره‌ای به احتمال هدف قرار گرفتن مسیر کشتیرانی در تنگه باب‌المندب می‌دانند.

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