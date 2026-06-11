در پی حملات آمریکا به مناطق مختلفی در ایران از نخستین دقایق بامداد پنجشنبه، سپاه ‏پاسداران انقلاب اسلامی از حمله متقابل به برخی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خبر داد.‏

ادعای سپاه درباره حمله به محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه الازرق اردن



روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد با ۱۲ موشک به محل استقرار جنگنده‌های اف۳۵، اف۱۵ و اف۱۶ آمریکا در اردن حمله کرده و «تاسیسات مهم» ارتش آمریکا واقع در پایگاه هوایی و مرکز کنترل الازرق هدف قرار داده است.



این نهاد ادعا کرده که در حمله به پایگاه آمریکا در اردن «مقدار زیادی از جنگنده‌ها»ی این کشور را «منهدم» کرده است.



حمله ایران به اردن و کویت



رسانه‌های ایران بامداد پنجشنبه گزارش دادند که پایگاه موفق السلطی در اردن زیر حملات سنگین موشکی ایران قرار گرفت. نیروهای آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند.



خبرگزاری الجزیره نیز نوشت که سفارت آمریکا در امان در اطلاعیه‌ای، حمله موشکی ایران به پایگاه نظامیان این کشور در اردن را تأیید کرده است.



خبرگزاری تسنیم نوشته که پس از حمله ایران، دود از این پایگاه برخاسته است.



ارتش ایران نیز اعلام کرد که کویت هدف یک حمله هوایی قرار گرفته است. کویت پس از حملات ایران، به طور موقت حریم هوایی خود را بست.

وای‌نت: اسرائیل برای احتمال از سرگیری درگیری با حکومت ایران آماده می‌شود



وای‌نت گزارش داد که اسرائیل همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، در حالت آماده‌باش قرار گرفته و خود را برای احتمال ازسرگیری درگیری‌ها آماده می‌کند.



مقام‌های اسرائیلی معتقدند تهران بعید است در واکنش به حملات احتمالی آمریکا مستقیماً اسرائیل را هدف قرار دهد، اما نسبت به نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ نیز بدبین هستند.



به گزارش وای‌نت، مقام‌های امنیتی اسرائیل تحولات اخیر میان واشینگتن و تهران، از جمله تهدیدهای ترامپ برای انجام حملات جدید علیه [حکومت] ایران، را از نزدیک زیر نظر دارند. به گفته این منابع، ارتش اسرائیل برای سناریوی ازسرگیری درگیری‌ها آماده شده است؛ هرچند ارزیابی فعلی تل‌آویو این است که [حکومت] ایران برای جلوگیری از فراهم شدن بهانه‌ای برای حمله مستقیم اسرائیل، از شلیک موشک به این کشور خودداری خواهد کرد.



این گزارش به افزایش لحن تهدیدآمیز مقام‌های ایرانی نیز اشاره کرده است. از جمله ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، که در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعداد تلفات آمریکایی‌ها بیش از آن چیزی است که ترامپ اعلام می‌کند و هشدار داد که جنگ احتمالی آینده به منطقه محدود نخواهد ماند.