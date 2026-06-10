خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت صادق زیباکلام، فعال سیاسی و استاد دانشگاه، خبر داد.

به گزارش تسنیم، قرار نظارت قضایی زیباکلام پیش‌تر به دلیل نقض ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی تشدید شده بود.

در این گزارش آمده است او با وجود اعلام دادستانی تهران درباره ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای، در یک مصاحبه اظهاراتی مطرح کرد که به گفته این خبرگزاری، منجر به اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی شد.

به گزارش ایران وایر اعلام جرم علیه زیباکلام پس از انتشار گفت‌وگوی او با شبکه بریتانیایی «کانال ۴» انجام شد. او در این مصاحبه که به زبان انگلیسی انجام شده بود، علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، را «ستون فقرات تندروها» در ایران توصیف کرد و گفت وی طی ۳۶ سال رهبری خود بر ایده‌هایی چون «آمریکاستیزی، نابودی اسراییل و حمایت از حماس و حزب‌الله» تاکید داشته است.

و اما تو صادق زیباکلام بلکه باید گفت صادق زشت کلام

شما با تفکرات بجا مانده از کسایی که کاسه لیسی امریکا کرده و هیچی گیرشان نیامد و رهبر شهید تمام تلاشش این بود که زیر با زورگویی غرب نره و عزت به ایران و ایرانی داد و نتیجه تلاش همین مردمی هستند که در کف خیابان... 1 https://t.co/c9YQDWWxU8 pic.twitter.com/Dj2PM9UMEk -- Esmaeil Salami (@esmaeil_salami) June 10, 2026

زیباکلام همچنین در بخشی از این گفت‌وگو درباره مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، اظهار کرد که نسبت به تداوم دیدگاه‌های پدرش از سوی او تردید دارد. او همچنین گفت که مجتبی خامنه‌ای قادر نخواهد بود همان میزان نفوذ و جایگاه رهبر پیشین جمهوری اسلامی را به دست آورد.

در اردیبهشت ماه سال جاری، مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور کیفرخواست علیه صادق زیباکلام و مدیرمسئول خبرگزاری آنا خبر داد. خبرگزاری میزان اعلام کرد بر اساس تصمیم قضایی، آقای زیباکلام به مدت سه ماه از هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی منع شده است.

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👨‍💻حمله تند کارشناس شبکه افق به صادق زیباکلام: pic.twitter.com/HbEFJtgGT3 -- خبر بی طرف (@theninewish) June 10, 2026

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