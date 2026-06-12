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12.jpgایندیپندنت - مهدی مهراندیش، مدیر گروه همخوانی شهرراز، ویدیویی از اجرای خیابانی ترانه «طلوع» اثر شهره صولتی، خواننده مشهور ایرانی، در یکی از خیابان‌های شیراز منتشر کرده است.

گروه همخوانی شهرراز متشکل از زنان هنردوست ساکن شیراز است که فعالیت خود را از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز کرده و تمرینات هفتگی خود را به صورت مستمر دنبال می‌کند.

مدیر و بنیان‌گذار این گروه، می‌گوید هدف از تشکیل شهرراز گردهم آوردن علاقه‌مندان موسیقی و فعالیت در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی بوده است.

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