ایندیپندنت - مهدی مهراندیش، مدیر گروه همخوانی شهرراز، ویدیویی از اجرای خیابانی ترانه «طلوع» اثر شهره صولتی، خواننده مشهور ایرانی، در یکی از خیابانهای شیراز منتشر کرده است.
گروه همخوانی شهرراز متشکل از زنان هنردوست ساکن شیراز است که فعالیت خود را از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز کرده و تمرینات هفتگی خود را به صورت مستمر دنبال میکند.
مدیر و بنیانگذار این گروه، میگوید هدف از تشکیل شهرراز گردهم آوردن علاقهمندان موسیقی و فعالیت در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی بوده است.
مهدی مهراندیش، مدیر گروه همخوانی شهرراز، ویدیویی از اجرای خیابانی ترانه «طلوع» اثر شهره صولتی، خواننده مشهور ایرانی، در یکی از خیابانهای شیراز منتشر کرده است.-- independentpersian (@indypersian) June 12, 2026
گروه همخوانی شهرراز متشکل از زنان هنردوست ساکن شیراز است که فعالیت خود را از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز کرده و تمرینات هفتگی خود... pic.twitter.com/vkfyDSo6JW
والله که تو هم از پس میدان برمیآیی هم ...!
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