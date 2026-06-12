سفارت جمهوری اسلامی در سارایوو، ویدیویی از دیدار شینزو آبه، نخستوزیر سابق ژاپن با علی خامنهای، رهبر سابق جمهوری اسلامی منتشر کرده است که تاریخ آن به ۲۲ خرداد شش سال قبل بازمیگردد. آبه در آن زمان پیامی از دونالد ترامپ، رئیسجمهوری وقت آمریکا به تهران آورده بود.
علی خامنهای نیز در واکنش گفت، «ترامپ را حتی شایسته مبادله پیام هم نمیدانم.» شینزو آبه سه سال پس از این ملاقات در تیرماه ۱۴۰۱ ترور شد. علی خامنهای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد.
انتشار این ویدیو در شرایطی توجهها را جلب کرده که بر اساس گزارشها، مجتبی خامنهای در ۲۴ ساعت گذشته نسبت به پیام د ترامپ موضعی مثبت نشان داده است.
سفارت جمهوری اسلامی علیه مجتبی؟-- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) June 11, 2026
انتشار ویدیویی عجیب از سوی سفارت جمهوری اسلامی در سارایوو، در شبی که ترامپ مدعی است توافق به نتیجه رسیده و این توافق با نظر مثبت مجتبی خامنهای بوده!
این ویدیو از دیدار شینزو آبه، نخستوزیر سابق ژاپن با علی خامنهای، بوده که تاریخ آن به ۲۲ خرداد... pic.twitter.com/eR5Vxrb1zM
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والله که تو هم از پس میدان برمیآیی هم ...!