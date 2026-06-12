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صفحه نخست » انتشار ویدیویی عجیب از سوی سفارت جمهوری اسلامی در سارایوو

kham.jpgسفارت جمهوری اسلامی در سارایوو، ویدیویی از دیدار شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن با علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی منتشر کرده است که تاریخ آن به ۲۲ خرداد شش سال قبل بازمی‌گردد. آبه در آن زمان پیامی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا به تهران آورده بود.

علی خامنه‌ای نیز در واکنش گفت، «ترامپ را حتی شایسته مبادله پیام هم نمی‌دانم.» شینزو آبه سه سال پس از این ملاقات در تیرماه ۱۴۰۱ ترور شد. علی خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد.

انتشار این ویدیو در شرایطی توجه‌ها را جلب کرده که بر اساس گزارش‌ها، مجتبی خامنه‌ای در ۲۴ ساعت گذشته نسبت به پیام د ترامپ موضعی مثبت‌ نشان داده است.

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