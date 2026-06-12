به گزارش رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از اعضای هیات اعزامی به مذاکرات اسلام‌آباد، جمعه ۲۲ خرداد در سخنانی توافق احتمالی با آمریکا را «خسارت محض» خواند.

او گفت: «تحریم‌های آمریکا با این متن لغو نمی‌شود. تحریم‌های شورای امنیت لغو نمی‌شود. اصلی‌ترین تحریم‌ها، تحریم کنگره آمریکاست که نیاز به مصوبه دارد. در متن فقط وعده لغو تحریم‌های کنونی - آن‌ هم مبهم و معلوم نیست تحقق یابد - آمده است. سرنوشت تحریم‌های جدید بعد از توافق چه می‌شود؟»

این نماینده مجلس ادامه داد: «ایران در تنگه هرمز حق عوارض و مدیریت ندارد. باید تردد همه کشتی‌های تجاری تمام کشورهای دنیا بدون محدودیت باشد. الان مدیریت تنگه به دست سپاه است، اما بلافاصله بعد از توافق، مدیریت ایران از بین می‌رود.»