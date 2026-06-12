ایران اینترنشنال - ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد معصومه سهامی، یک زن شرکت‌کننده در تجمع حکومتی در شیراز، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد در حین «پرچم‌گردانی» بر اثر برخورد یک خودرو جان خود را از دست داد.



بر اساس این گزارش، این حادثه مقابل یکی از موکب‌های شهر شیراز و در جریان مراسم پرچم‌گردانی رخ داد. ایرنا نوشت این زن پس از انحراف یک دستگاه خودرو دچار حادثه شد.



ایرنا از او با عنوان «شهید» یاد کرده و گزارش داده است مراسم تشییع جنازه او از حرم شاهچراغ در شیراز برگزار شده است.