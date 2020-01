View this post on Instagram

رياست محترم قوه قضائيه جناب آقاى سيد ابراهيم رئيسى پس از تقديم عرض سلام و احترام به استحضار ميرساند؛ كه با كمال خوشبختى در مدت ٩ ماهى كه از آغاز مسئولیت جنابعالى ميگذرد؛ شاهد تغييرات مثبتى در حوزه قضائى كشور بوده ايم و از آنجا كه جنابعالى بر ضرورت حفظ #كرامت_انسانى افراد تاكيد بسيارى داشته اید؛ برخلاف ميل باطنى ام ناچار به نگارش اين نامه سرگشاده گرديده ام و اميدوارم موضوعاتى كه در ذيل اين متن مطرح ميگردد به صورت جدى مورد پيگيرى از سوى شما قرار گيرد . جناب آقای رئيسى حال ما #زندانيان_سياسى خوب نيست، آنچه بر ما زندانيان سياسى مبحوس در #زندان_اوين در هفته هاى اخير گذشته است از قبيل انتقال افراد مختلف اين بند به زندانهاى جرايم عمومى مانند زندانهاى زنجان و قرچك مصداق بارز راديكاليسم مهندسى شده از سوى عناصر مشكوك ميراث دارِ شيخ صادق (آملی لاریجانی)است كه با فرامين و مضامين اظهارات جنابعالى هيچ مخرج مشتركى نداشته و ندارد و مغایر و متناقض با هرگونه اصول و معيارهاى انسانى و اسلامى ميباشد . با كمال تاسف پس از برخوردهاى شديد با اعتراضات مردمى آبان ٩٨ فصل جديدى از سركوب زنان به بهانه هاى مختلف آغاز شده است و رفتار مسالمت آمیز انتقاد شده از سوى زنان سياسى كه بيشتر در موضع تدافعى بوده نه موضع تهاجمى ، اين بهانه را به دست عده اى از افراد و عوامل قضائى در لباس و تحت پرچم ولايت مدارى به عنوان فعال مايشا داده تا در اقداماتى كه منجر به بى ثباتى وضع موجود مى شود پروژه نا اميدى ملت را كليد زده و در اين راه به هيچ وجه كوتاهى نمى كنند و با فشار حداكثرى؛ سياست حذف حداكثرى را در پيش گرفته اند. اينجانب علیرغم ماههاست که با اعلام موافقت شخصى جنابعالى مبنى بر اعطای مرخصى موردى پس از ««يك سال و نيم»» زندان انفرادى و ««٩ ماه»» حضور در بند عمومى و همچنين علیرغم موافقت و تاييد پزشكى قانونى مبنى بر ««٢ ماه»» حضور خارج از زندان به جهت درمان و در مورخ ٩٨/١٠/٩ در كمال ناباورى به دستور قضائى نا مشخص به جاى اعزام به مرخصى استعلاجی به مركز روان درمانى #امين_آباد منتقل شدم و در آنجا وقتى ۴ مامور مرد تيمارستان با مقاومت و فريادهاى من مواجه شدند؛ دست و پاى من را گرفته و بر روى زمين مى كشيدند تا جايى كه تصميم به تزريق روانگردان ««هالوپيندوز»» داشته اند كه مرا بيهوش كرده و از مقاومت من جلوگيرى و مرا به مدت «« دوماه»» ممنوع التماس و ممنوع الملاقات در آنجا بسترى كنند . با توجه به عارضه قلبى با اين شک وارده بابت اين نحوه برخورد تا مرز «« ايست قلبى»» پيش رفتم و مسلما تاييد