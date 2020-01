View this post on Instagram

نیویورک‌تایمز فیلم مربوط به سقوط #پرواز۷۵۲ را تایید کرده است. درست است که رسانه‌های داخل ایران هیچ تحقیق درستی نمی‌توانند انجام دهند اما شهروندخبرنگاران این فیلم را از دل ایران فرستادند که نشان می‌دهد موشک با هواپیمای اوکراینی برخورد کرده است