نخستین وظیفه او در این کارآموزی بررسی تغییرات درخشندگی ستاره‌هایی بود که تصاویرشان توسط ماهواره ناسا موسوم به TESS بعنوان بخشی از پروژه شکار سیاره‌ها، مخابره شده بود.

کوکیر با کار روی این داده‌ها و تنها پس از گذشت ۳ روز از کارآموزیش موفق به کشف سیاره جدیدی شد.

ناسا در هفته جاری این خبر را در وب‌سایت خود اعلام کرد و با تایید این کشف، مقاله‌ای با همکاری این نوجوان در مجله «ساینتیفیک رویو» منتشر و اعلام کد که این سیاره «TOI 1338 b» نامگذاری شده است.

FOUND A PLANET: Wolf Cukier, a 17-year-old NASA intern from Scarsdale, New York, tasked with going through data on star brightness, discovered what turned out to be a planet nearly seven times the size of Earth orbiting two stars. @davidmuir reports. https://t.co/OfOUGdZnka pic.twitter.com/cJRn7gNjf5