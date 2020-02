View this post on Instagram

آیت الله وحید خراسانی، از مراجع تقلید #شیعه در #ایران در واکنش به شیوع #کرونا عنوان کرد: «ضمن رعایت دستورات پزشکی و بهداشتی، هر روز دست خود را روی قلبتان بگذارید و هفت مرتبه سوره حمد را قرائت کنید و نیز هر روز صبح و شب هفت مرتبه آیت الکرسی را تا «وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ» بخوانید