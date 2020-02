View this post on Instagram

ویدیو ویدیو‌های منتشر شده از ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران نشان می‌دهد او در نشست خبری دوشنبه صبح خود و همچنین در برنامه «‌گفت‌وگوی ویژه‌خبری» علائم ابتلا به #کرونا داشت اما نه تنها قرنطینه نشده بود بلکه در فضای عمومی حاضر شده بود. تست کرونای او امروز مثبت اعلام شد