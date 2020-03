رادیو فردا - محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز پنج‌شنبه خبر داد که تهران از صندوق بین‌المللی پول پنج میلیارد دلار درخواست کمک اضطراری کرده است.

آقای ظریف در این پیام توییتری نوشت که بانک مرکزی ایران رسما این درخواست را با این نهاد بین‌المللی مطرح کرده است.

IMF's @KGeorgieva has stated that countries affected by #COVID19 will be supported via Rapid Financial Instrument. Our Central Bank requested access to this facility immediately.



IMF/IMF Board should adhere to Fund's mandate, stand on right side of history & act responsibly.