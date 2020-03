رادیو فردا - مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه، ۲۳ اسفندماه، در یک توییت به طرح نظریه «جنگ بیولوژیکی» از طرف رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد و از او خواست به مردم ایران «حقیقت را بگوید».

آقای پومپئو در پیام توییتری خود از آیت‌الله خامنه‌ای خواست تا به مردم ایران حقیقت را بگوید و توضیح دهد که چگونه ویروس کرونا از ووهان در چین به ایران رسید.

وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه گفتن حقیقت به مردم را «بهترین دفاع بیولوژیکی» توصیف کرده است.

As @khamenei_ir knows, the best biological defense would've been to tell the Iranian people the truth about the Wuhan virus when it spread to #Iran from China. Instead, he kept Mahan Air flights coming and going to the epicenter in China, and jailed those who spoke out. pic.twitter.com/nL1FUY4T4b