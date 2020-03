کیهان لندن - جمهوری اسلامی به بهانه شیوع ویروس کُرونا در ایران که خودش مسبب آن بوده، به دنبال کاهش تحریم‌‌های آمریکاست اما واشنگتن دست‌کم تا کنون به ترفندها و تبلیغات و تاکتیک‌های تکراری ملایان برای فرار از بحران نه تنها تن نداده بلکه در روزهای اخیر تحریم‌های بیشتری را علیه رژیم ایران اعلام کرده است.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، ۱۸ مارس (۲۸ اسفند)، با اعلام تحریم ۵ شخص ایرانی به فهرست تحریم‌های وزارت بازرگانی ایالات متحده در توییتی نوشت: «[رژیم] ایران با مخفی کردن آرشیو سلاح‌های اتمی خود جهان را فریب داد. همچنین به حفظ طرح‌های خود و نیز کادر دانشمندان سلاح‌های اتمی‌اش که پیش از سال ۲۰۰۴ داشت، ادامه می‌دهد.»

#Iran deceived the world by secretly hiding its archive of nuclear weapons records, and continues to preserve plans and its cadre of nuclear weapons scientists from its pre-2004 program. Today we are adding five of these senior Iranian officials to the @CommerceGov Entity List.