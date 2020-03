یافته های ما نشان می دهند:

۱. براساس گزارش هایی که ما از منابع داخلی دولت دریافت کردیم طی هفته گذشته تعداد افراد ثبت شده آلوده به ویروس از حدود ۲۳۰۰۰ نفر به حداقل ۱۵۸.۴۲۱ نفر رسیده است. بدون یک سیستم مدیریتی قابل اعتماد که نظارت بر همه گیر شدن پیش روی این بیماری داشته باشد تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا بر اساس گزارش های غیررسمی بیمارستان ها و پزشکان به ۳۰۰.۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ خواهد رسید.

۲. گزارش ها نشان می دهد که بالاترین سطح شیوع ویروس بین خانواده ها بوده چون این ویروس به راحتی از یک عضو خانواده به دیگری سرایت می کند. خوددرمانی، عدم آگاهی عمومی، بی کفایتی دولت و تعصب مذهبی رهبران ایران که از تصمیم گیری برای مهار و مقابله با این بیماری امتناع می کنند منجر به گسترش عفونت تعداد قابل توجهی از مردم در مدت زمانی بسیار کوتاه شده است. تعداد آلوده شدگان کرونایی در ایران روز به روز به توان های بالا افزایش یافته است.

۳. علی رغم زحمات پزشکان و پرستاران خوب و صالحی که گاهی اوقات شبانه روز کار می کنند هیچ امیدی برای کاهش میزان عفونت در افق نیست. کمبود منابع کافی از جمله موارد زیر (اما نه تنها محدود به این موارد) وضعیت را تشدید کرده اند. احتیاجات فوری اعلان شده چنین اند:

Diagnostic kits

Surgical and N95 masks

Normal and Latex gloves

Gowns

Protector Goggles

Laboratory kits

Disinfectants for skin and surfaces

Mouthwashes

Alcohol

Artificial respirators and its features

Endo-tracheal and tracheotomy tubes

Artificial lung

Broad-spectrum antibiotics as needed by the Ministry of health

Antiviral drugs as needed by the Ministry of health

Nebulizer devices

Disposal drapes and sheets

Special cloths for adults

Different types of IV serums to a large extent

Arterial Blood Gas Monitors

Pulse oximeters of different types

Digital thermometer

Air filtration devices

۴. دولت و سیستم حاکم بر ایران با بالاترین مقام رهبری آن که "بیت" نامیده می شود تمایلی به قرنطینه کردن کانون های اصلی بیماری، از جمله "حرم حضرت معصومه" در قم، جایی که شیوع بیماری از آنجا آغاز شده است، و "حرم امام رضا" در مشهد نداشتند. حکومت تا کنون عاجز از اعلام وضعیت اضطراری بوده و اقدامات توصیه شده مانند اجرای قرنطینه در برخی از شهرهای آلوده و پرجمعیت مانند قم، مشهد، رشت (در استان گیلان) و تعدادی دیگر از شهرها را انجام نداده است.

۵. طبق گزارش های سازمان تعزیرات (سازمان نظارت بر قیمتها و اجرای آیین نامه حمایت از مشتریان) بیش از ۳۵ تن مرغ منجمد که به ویروس Corona آلوده شده بودند قبل از آنکه بخشی از آن توسط سازمان مذكور مصادره شود در تهران توزیع شدند.

۶. مردم ایران نسبت به دولت و نهادهای مربوط به آن کاملا بی اعتمادند. این زمزمه هم میان مردم شنیده می شود که در صورت تداوم وضع موجود در ماه های آینده قیام عظیمی رخ خواهد داد.

۷. پیش بینی می شود که پاندمی پیش رو در ایران به بیرون از مرزهای ایران سرایت کرده و سلامت منطقه ای و جهانی را نیز مورد تهدید قرار دهد. دولت ایران و نظام حاکم بر آن از ظرفیت، توانایی و تمایل لازم برای مقابله موثر با این خطرات برخوردار نیست. هر ناظری که اطلاعات کافی در مورد بحران بهداشتی کنونی در ایران دارد و سیاست های دولت ایران یا در واقع فقدان آن را بررسی می کند، معتقد خواهد بود که جامعه جهانی سرانجام باید زمانی مداخله کند و به وضعیت ناپایدار کنونی در ایران که روز به روز بدتر و بدتر می شود بپردازد. با استناد به حقایق فوق، ما محترما از جامعه جهانی میخواهیم که اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دهد:

الف) کمک های بین المللی از جمله آنچه در لیست فوق آمده و وسایل و تجهیزات پزشکی لازم می بایستی به ایران ارسال شده و تحت نظارت دقیق توزیع شوند تا اطمینان حاصل شود که این كمكها به مکان های مناسب تحویل داده شده و به مجاری فاسد وابسته به دولت هدایت نشوند.

ب) از جامعه جهانی به جد خواسته می شود كه از تمام امکانات موجود و لازم برای اتخاذ اقدامات سریع، حتی از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد، استفاده كند تا پیش ازهمه گیر شدن تام ویروس در ایران آن را مهار نماید. جامعه جهانی نباید اجازه دهد که بی کفایتی حکومت در ایران هم تهدید جدی برای امنیت کشور و ملت ایران شده و هم امنیت جامعه منطقه ای و بین المللی را به خطر اندازد.

مردم نا امید ایران و ما از توجه مهرآمیز شما به این موضوع استقبال می کنیم.

با احترام

از طرف هیئت دبیران شورای مدیریت گذار

دکتر مهران براتی

دبیر امور بین الملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ