در حالی که بسیاری از دموکرات‌های آمریکا گمان می‌کنند ترامپ در جیب پوتین است اما کرملین یک استراتژی خطرناک و پر هزینه را انتخاب کرده که هدف آن بریدن دست ایالات متحده‌ای بوده که از نگاه کرملین قدرتش خطرناک شده است.

در هفته‌های اخیر روسیه با قربانی کردن هم‌پیمانان قدیمی خود یعنی جمهوری اسلامی ایران و دولت چپگرای ونزوئلا به مقابله با آمریکا شدت بیشتری بخشیده تا با ایالات متحده که در حال تغییر معادلات در بازارهای جهانی انرژی و کاستن قدرت مسکو در این بازار است مقابله کند.

به گفته راسل مید، آخرین فصل جدال بر سر انرژی میان مسکو و واشنگتن زمانی آغاز شد که عربستان سعودی «جنگ قیمت» نفت را با هدف ترغیب مسکو به همکاری با ریاض برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت آغاز کرد. اما وقتی کرملین از استراتژی سعودی برای کاهش تولید با هدف تثبیت قیمت نفت خودداری کرد، در دوره‌ی کاهش تقاضای نفت، ریاض اعلام کرد که تولید خود را افزایش خواهد داد.

The most overlooked geopolitical story today is the US-Russia. rivalry over oil. Putin has just thrown Venezuela and Iran under the bus to attack US shale. https://t.co/9Eoy2qJyRc