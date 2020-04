آقای سلامی که در جزایر ایرانی خلیج فارس حضور داشت همچنین ماجرای تنش‌های هفته اخیر بین قایق‌های تندروی ایران و کشتی‌های آمریکایی را اینگونه شرح داد: «شناورهای آمریکا در هفته گذشته به دلیل رفتارهای غیرحرفه‌ای و خطرآفرین، مزاحمتی را برای کشتی لجستیکی ما ایجاد کردند و وقتی که شناورهای ما در دریا مشغول گشت زنی بودند آنها هراسناک شدند؛ بنابراین منشا آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد رفتار غیرحرفه‌ای و خطرآفرین آمریکایی ها در خلیج فارس بود.»

سلامی همچنین با تاکید بر اینکه امنیت منطقه خلیج فارس جزئی از استراتژی ایران برای دفاع از منافع دریایی‌اش است، افزود: «در ماجرای هفته گذشته هم آنچه مشاهده شد ،آشفتگی و بی انظباطی عملیاتی در واحدهای نظامی آمریکا در دریا بود که نشان می‌داد احتمالاً به دلیل درگیر بودن آمریکایی‌ها در مسئله بیماری کرونا در داخل، نوع فرماندهی و کنترل آنها بر واحدهای نظامی شان ضعیف شده است.»

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.