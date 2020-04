View this post on Instagram

روشنی بخش دل هر با هنر باشد ،پدر بهترین سرمایه از بهر پسر باشد ،پدر کس نمی داند مقامش را بجز یزدان پاک آسمان زندگانی را قمر باشد ،پدر در نهایت ناباوری پدر عزیزم، بابک داد( نویسنده و روزنامه نگار مستقل ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ به رحمت ایزدی شتافت .برای آرامش پدر عزیزم دعا کنید. سفرت بخیر عزیزم،شاید الان روی آزادی راببوسی، شاید الان به سرزمینت آزادانه برگردی... #بابک_داد #روزنامه_نگار_مستقل #babakdad #bbcpersian #voafarsi #gooyanews #radiofarda #صدای_آمریکا #نویسنده #خبرنگار #صدای_مردم #قلم_من_از_عشق_مینویسد #تحلیلگرسیاسی #پدر #بیبیسی_فارسی #رادیوفردا #ایران #گویانیوز #بابک_داد #روزنامه_نگار_مستقل #خبرفوری #خبرسیاسی #خبر_ویژه #هواداران_بی_بی_سی_فارسی #خبرنگار #خبرمهم #bbcfarsi #bbcfarsei_fans #voa_persian #نویسندگان_جوان #ایرانی