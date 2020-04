این ویدیوها که در حین پروازهای آموزشی در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۵ ضبط شده‌اند، پیش از آنکه از حالت محرمانه خارج شوند در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۷ نیز از سوی نیویورک تایمز و آکادمی علم و هنر به سوی ستارگان (To the Stars Academy of Arts and Science group) منتشر شده بودند.

پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد هدفش از انتشار این ویدیوها این است که سوءبرداشت‌ها در مورد واقعی بودن یا نبودن این ویدیوها از بین برود و مشخص شود که این ویدیوها حاوی اطلاعات بیشتری هستند یا نه.

این بیانیه می‌افزاید: پس از بررسی‌های گسترده، وزارت دفاع به این نتیجه رسید که انتشار مجاز این ویدیوها هیچ سیستم یا توانایی مهمی را افشا نمی‌کند و بر روی تحقیقات قبلی که بر مواجهه نیروهای هوایی با اشیاء پرنده ناشناس صورت گرفته تاثیر منفی ندارند.