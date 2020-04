چند تن از محققان در یکی از بیمارستان‌های پاریس با بررسی آماری مبتلایان به ویروس جدید کرونا دریافته بودند که شمار افراد سیگاری در میان بیمارانی که به این ویروس مبتلا شده‌اند به طرز معناداری کم است. آنها در همین راستا در نظر دارند تحقیقی بالینی در مورد تاثیر احتمالی نیکوتین در پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ را انجام دهند.

البته محققان در این بررسی هشدار داده‌اند که نیکوتین خود عامل اعتیاد به سیگار است: «استعمال دخانیات عواقب آسیب‌شناختی شدیدی دارد و برای سلامتی به عنوان خطری جدی محسوب می‌شود.»

با این وجود اخیرا اطلاعات و شواهد جدیدی درباره ارتباط بین کشیدن سیگار و بیماری کووید ۱۹ منتشر شده است.

متخصصان سازمان جهانی بهداشت در این زمینه چه می‌گویند؟ آیا افراد سیگاری کمتر احتمال دارد به ویروس کرونا مبتلا شوند؟

طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، پاسخ به این سوال منفی است و افراد سیگاری در مقابل ابتلا به این ویروس آسیب‌پذیرتر هستند.

سازمان جهانی بهداشت در این زمینه گفت: «سیگار کشیدن به این معنی است که انگشتان دست (و احتمالا سیگارهای آلوده) با لب‌ها در تماس هستند که همین موضوع احتمال انتقال ویروس از دست به دهان را افزایش می‌دهد.»

