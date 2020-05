انفجار یک بمب هسته ای حرارتی 100 مگاتنی (معادل TNT) در بالای مسکو می تواند به شکست بخش شمال شرقی منطقه و همچنین تقریباً کل منطقه یاروسلاو منجر شود.

به گزارش اسپوتنیک، نمونه مربوط به مدل سازی انجام شده در شبیه ساز NukeMap توسط نشریه آمریکایی We Are The Mighty نشان داده شده است.

همانطور که در مقاله گفته شد، یک بمب 10 هزار مگاتنی، که توسط ادوارد تلر یک فیزیکدان آمریکایی تبار مجارستانی ساخته شده است، قادر است کل کشورها به عنوان مثال، انگلیس، فرانسه، آلمان، کره شمالی و کره جنوبی را نابود کند.

در این نشریه آمده است كه ایالات متحده از پیشرفت چنین بمبی كه صد برابر قدرتمندتر از بمب تزار اتحاد جماهیر شوروی بود، به نفع سلاحی با ظرفیت كوچکتر، كه تیم دیگری از دانشمندان روی آن کار می کردند، دست کشید.