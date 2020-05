View this post on Instagram

ماجراهای شب زلزله 🔸مثل بچۀ آدم نشسته بودم روبروی تلویزیون و برای خودم سریال میسینگ می‌دیدم. صدای غرشی آمد و تکان شدید. داد زدم و با بقیه اهل منزل که خودشان خبردار شده بودند، خانوادگی دویدیم دم در. کرونا بی کرونا، وقت نبود. ♦️بین دعوت مهربانانه کرونا که می‌گفت استی ات هوم لطفاً و دستور قاطعانۀ زلزله که می‌گفت استی ات بیرون، مانده بودیم چه کنیم. ♦️توی راه پله‌ها آقایان با همان لباس خانه و خانم‌های همسایه در حال پوشیدن مانتو و روسری ملحق می‌شدند. به همسایه‌ای که ماهواره دارد گفتم لابد «من‌وتو» دارد می‌گوید زمان شاه این قدر خوب بود که موقع زلزله همه لخت و پتی می‌زدند بیرون و تماشایی بود. هلم داد که برو زودتر. اعصاب نداشت. ♦️جلو آپارتمان‌ها ملت وایساده بودند. هرکس می‌رسید، کمی که می‌گذشت عید نوروز و سال نو را به هم تبریک می‌گفتند. تو قرنطینه ندیده بودند همو. ♦️گفتیم بریم ماشین را از پارکینگ بیاوریم برویم کنار پارکی جایی توقف کنیم. تا ماشین را آوردیم بیرون همه خیابان ترافیک شد. کیپ. همان کنار خیابان توی ماشین و بیرون آن ایستادیم. ♦️خبرگزاری‌ها زود فعال شده بودند. خبرها پشت سر هم. هرکی زودتر می‌خواند. نوچ نوچی می‌کرد و سری تکان می‌داد، بقیه دورش جمع می‌شدند و می‌گفتند چی بود؟ چی شد؟ فاصله اجتماعی هم کشک. ♦️هرکس جوکی می‌خواند اجرای زندۀ آن را هم می‌رفت. ما هم که آخوند و مسئول سابق، متلک خورمون ملس. یکی گفت خوب شد تو خیابونیم. الان هول میشن موشک میزنن تو خونه‌ها. گفتم استغفرلله، یکی دیگه گفت این تازه ماه رحمته. ماه بعدی دهنمون...زود و بلند یک استغفرالله غلیظ دیگه هم گفتم. از آن طرف یکی دیگر به موبایلش نگاه می‌کرد و می‌گفت: حاج آقا شما خبر ندارین خدا از کسی ناراحته؟ بهش پیغام بدهید بهترین جواب بی ‌محلیه. باز هم استغفرالله. انگار زلزله فراموش شده بود. یکی تو این هیر و ویر یاد نماز جمعه افتاد. می‌گفت تعطیل شد، باران الهی بارید. قراره از فردا از تعطیلی دربیاد، زلزله آمد. بازم بقول آقای قرائتی چی؟ استغفرلا. ♦️یک کانال حوزوی هم هی دستور نماز آیات را می‌نوشت. نوشتم ماها همه بلدیم والا. ♦️بالاخره با کلی استغفار و دلی پاک آمدیم خانه و سحری خوردیم و نماز صبح و آیات را به جا آوردیم و خوابیدیم. پکیج وسایل اولیه زلزله هم آماده کردیم دم خانه. ♦️صبحی تا بیدار شدم، دیدم نوشته‌اند گسل ‌های تهران شناسایی و دستگیر شده‌اند. پریدم جلو تلویزیون اعترافاتشون را گوش بدهم. هنوز آماده نشده بود. چاکر همه‌تون. خدا نگهدارتون. لبخند بر لب‌هاتون سید محمد علی ابطحی نوزده اردیبهشت ۹۹