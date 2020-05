این پوستر در آستانه روز قدس منتشر شده است، روزی که هر سال به ابتکار ایران در آخرین جمعه ماه رمضان به صورت راهپیمایی و با هدف حمایت از فلسطینیان برگزار می‌شود.

کاخ سفید در واکنش به انتشار این پوستر اعلام کرده است که همواره در کنار اسرائیل ایستاده و حق دفاع را برای این کشور به رسمیت می‌شناسد.

شورای امنیت کاخ سفید با انتشار توییتی ضمن انتقاد شدید نسبت به انتشار این پوستر و «پیام تهدید آمیزی» که به اعتقاد واشنگتن در آن نهفته است آنچه «اظهارات یهودستیزانه» از سوی رهبر ایران خوانده را نیز به شدت محکوم کرده است.

در بخشی از پیام‌های توییتری شورای امنیت کاخ سفید همچنین با اشاره به سخنان پیشین دونالد ترامپ آمده است که ایالات متحده این فرصت را به دیکتاتور مروج شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نخواهد داد تا ایده فراخوان کشتار یهودیان را عملی کند.

(1/2) The U.S. sharply condemns the recent anti-Semitic rhetoric and threats by Iranian Supreme leader Khameni directed against #Israel. We stand with our friends in Israel and recognize Israel's absolute right to defend itself. -- NSC (@WHNSC) May 21, 2020

اتحادیه اروپا: پیام رهبر ایران برای صلح و امنیت جهان تهدیدآمیز است

در پی انتشار پوستر یاد شده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بلافاصله واکنش نشان داد و پیام منتقل شده در وبسایت علی خامنه‌ای را تهدید آمیز برای صلح و امنیت قلمداد کرد.

جوزپ بورل با انتشار توییتی اقدام رهبر جمهوری اسلامی ایران را نوعی دعوت به جنگ با اسرائیل تلقی و آنرا به شدیدترین حد ممکن محکوم کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا در ادامه امنیت اسرائیل را اولویتی مهم برای این نهاد اروپایی خواند و تاکید کرد که آنچه رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام داده تهدیدی آشکار بر ضد صلح وامنیت جهانی است.

I condemn in the strongest possible terms the call by the Iranian Supreme Leader @khamenei_ir to fight #Israel. This is a threat to international peace and security. The security of Israel is of paramount importance and the EU will stand at its side. -- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 21, 2020

جدا از جوزپ بورل برخی دیگر از سیاستمداران اروپایی نیز نسبت به انتشار این پوستر جنجالی واکشن نشان داده و خواستار تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران شده‌اند.

توضیحات توییتری رهبر ایران پس از انتشار پوستر

پس از واکنش‌های تند صورت گرفته به انتشار پوستر تبلیغی روز قدس در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای با انتشار پیامی توییتری نسبت به آنچه وی از آن به عنوان «راه حل نهایی» یاد کرده بود،‌ توضیحاتی ارائه کرد.

در پیام منتشر شده در حساب کاربری منتسب به رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که منظور از نابودی اسرائیل از بین رفتن یهودیان نیست بلکه برچیده شدن دولت و نظام حاکم بر این سرزمین است.

رهبر جمهوری اسلامی در این پیام تصریح می‌کند: «محو اسرائیل» یعنی مردم مسلمان، مسیحی و یهودی #فلسطین، خودشان دولتشان را انتخاب بکنند و بیگانه‌ها و اوباشی مثل نتانیاهو را بیرون کنند.

از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز با انتشار توییتی تلاش کرده تا برداشت‌های صورت گرفته از عبارت «راه حل نهایی» را از دیدگاه خود اصلاح کند.

وزیر امور خارجه ایران ضمن ابراز انزجار از واکنش‌های صورت گرفته به عبارت «راه حل نهایی» در پیام خود نوشت: «چندش‌آور است کسانی که تمدن آنها "راه‌حل نهایی" را در اتاقهای گاز یافته بود، به کسانی که در صندوق‌های رأی و از طریق همه‌پرسی به دنبال راه‌حلی واقعی هستند، حمله کنند.»

Disgusting that those whose civilization found a "Final Solution" in gas chambers attack those who seek a real solution at the ballot box, through a REFERENDUM.



Why are US and West so afraid of democracy?



Palestinians should not have to pay for your crimes, or for your guilt. pic.twitter.com/0jjB9jaljw -- Javad Zarif (@JZarif) May 21, 2020

وزارت امور خارجه اسرائیل در صفحه فارسی زبان حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر ضمن محکوم کردن توضیحات ارائه شده از سوی وزیر امور خارجه ایران در باره عبارت به کار رفته در پوستر وب‌سایت علی خامنه‌ای به مناسبت «روز قدس»، محمد جواد ظریف را «ماله کش اعظم» و رهبر ایران را «گشتاپو» خوانده است.

جدال لفظی مقامات و مسئولان دولتی در ایران و اسرائیل در حالی بالا گرفته است که تل‌آویو و برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه، در آستانه روز قدس اعلام کردند که وب‌‌سایت‌های بسیاری از نهاد‌ها و مراکز دولتی در اسرائیل توسط هکرهای ایرانی مورد حمله قرار گرفته است.