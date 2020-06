تاج: اولا اینکه چرا ویلموتس؟ خب بعد از آقای کی روش نظرسنجی روی مربی خارجی بود و می گفتند مربی بعدی باید در قواره آقای کی روش باشد. خیلی ها هم می گفتند اصلا کی روش نباید می رفت که فعلا روی آن بحثی ندارم. می گفتند یک مربی جوان و جویای نام بیاورید که لیگ را ببیند و بتواند سفر کند. مطالبه مردم این بود. پس همه رفتند سراغ کسانی که کار نداشتند و چند تایی که قرارداد داشتند.

میثاقی: ماجرای انجمن فرهنگی ایران در هلند و پیشنهاد انتخاب مربی برای تیم ملی چیست؟ مگر فوتبال ایران متخصص ندارد؟

تاج: تعداد زیادی به ما پیشنهاد مربی می دهند. امروز آقای کفاشیان گفت ۶ سفارتخانه به ما پیشنهاد مربی داده اند. بین پیشنهاد فرق است با انتخاب. انتخاب با کارشناس و کمیته فنی است. دالیچ، رنار، برانکو، ویلموتس، هییرو، لوپتگی، مربیانی بودند که به ما پیشنهاد شدند. برخی از این ها عدد و رقم بالایی داشتند و سراغشان نرفتیم.

ماجرای انتخاب لوپتگی و چگونگی انصرافش

تاج: بین این ها سه نفر را دنبالشان رفتیم؛ یکی لوپتگی بود. سفارتخانه های کشورهای مختلف در این زمینه به ما خیلی کمک کردند. مردم هم می گفتند سریعتر مربی را بیاورید و ما یک فیفادی را هم از دست داده بودیم. آقای لوپتگی عدد سه میلیون و ششصد هزار یورو به ما پیشنهاد داد. روی این مبلغ با ما تفاهم کرد. قرار شد ۲۰ روز به او وقت بدهیم. باز هم در سفارت ایران در اسپانیا با ایشان قرار ملاقات گذاشتیم. ایشان گفت نمی توانم بیایم، چون پدرم سرطان دارد. خیلی هم تشکر و قدردانی کرد.

چرا رنار سرمربی تیم ملی ایران نشد؟

تاج: آقای رنار شرایط خوبی داشت. عددش دو میلیون و سیصد هزار یورو بود، ولی او در تیم ملی مراکش مشغول بود. ما در جام ملت های آفریقا گفتیم شاید ایشان قهرمان شود و یک بازی را هم اینطوری باید از دست می دادیم. به همین خاطر هیئت رئیسه فدراسیون این گزینه را نپسندیدند. قرارداد هم با ما نمی بست تا از حضورش مطمئن شویم و به همین دلایل سراغ ویلموتس رفتیم.

تاج: ما در خاک کشورمان یعنی سفارتخانه های کشورهای دیگر با مربیان مذاکره می کنیم. ما به سفارت بلژیک رفتیم و با آقای ویلموتس صحبت و مذاکره کردیم و تفاهم اولیه کردیم.

میثاقی: ماجرای انجمن فرهنگی هلند ایران چیست؟

تاج: این هم یکی از معرفی هایی بود که صورت گرفت. آنجا به آقای وزیر پیشنهاد داده بودند. ایشان هم نوشته بودند، جهت اطلاع و بررسی.

میثاقی: آیا این روند، روند درستی برای انتخاب سرمربی است؟

تاج: این پیشنهاد بوده است. دلشان به حال مملکت سوخته که این پیشنهاد را داده اند.

میثاقی: مگر فدراسیون فوتبال کمیته فنی ندارد که انجمن فرهنگی پیشنهاد مربی بدهد؟

تاج: حرف درست است. یکبار دیگر این را تصحیح کنم. این ها پیشنهاد می کنند ولی کمیته فنی انتخاب می کند. پیشنهاد را هر کسی می تواند بدهد.

در این لحظه تصاویر افتتاحیه مرکز فرهنگی ایران در هلند پخش شد که وزیر ورزش سلطانی فر هم در آن شرکت داشت.

باید حق سلطانی فر را خودم ادا کنم

تاج: چون آقای سلطانی فر نیست باید حق ایشان را ادا کنم. افراد دیگری هم نامه زده بودند. مثل کانون مربیان ایران که پیشنهاد مربی داخلی داده بودند و آقای سلطانی فر هم این نامه را به ما ارجاع داده بود. در مجموع نهاد تخصصی کمیته فنی است. مرکز فرهنگی مثل بقیه جاها پیشنهاد داده است.

خودم با برانکو صحبت کردم

تاج: خودم با برانکو صحبت کردم. با آقای دکتر صادق سفیر ایران در کرواسی ملاقاتی با برانکو ترتیب داده شد و من شخصا با برانکو صحبت کردم. آقای برانکو و دالیچ پیشنهاد شد. با او هم مذاکره داشتیم که به هر ترتیب نشد. این که دیگر توصیه آقای وزیر نبوده است.

میثاقی: رابط آقای ویلموتس چه کسی بود؛ انجمن فرهنگی ایران در هلند؟

تاج: نه من می شناختم و نمی دانم چه کسی هستند. ما آقای ویلموتس را خودمان با ایشان ارتباط برقرار کردیم. تمام این هشت نفر را خودمان به صورت مستقیم وغیر مستقیم صحبت کردیم. آقای رنارد، برانکو، لوپتگی و ویلموتس نهایی شد و به صورت مستقیم مذاکره کردیم.

میثاقی: مراحل حقوقی قرارداد با ویلموتس؟

تاج: قرارداد آقای کی روش ایرادهایی داشت و می دانستیم باید قرارداد مسلطی ببندیم. همه فدراسیون فوتبال را بسیج کردم و نظراتشان را در مورد قرارداد ویلموتس گرفتم. این قرارداد محصول بچه های بین الملل فدراسیون و بچه های حقوقی بین المللی یعنی آقای دکتر بیگلری بوده است. آقای دکتر بیگلری رئیس کمیته استیناف فیفا است و ۲۰ روز قرارداد کی روش را با خانم اسدی کم و زیاد کردند. گفت با هر کسی می خواهید قرارداد ببندید این قرارداد را پیشنهاد بدهید.

پس از این میثاقی و تاج در رابطه با همراه او برای عقد قرارداد با ویلموتس صحبت کردند که یکی از نزدیکان کی روش سرمربی قبلی تیم ملی بوده است. سوال اصلی این بود؛ اینکه چرا تاج بدون همراه حقوقی و یکه و تنها برای مذاکره به بلژیک رفته است !؟

میثاقی: چرا قرارداد ویلموتس در ایران بیشتر از ساحل عاج شده است؟ قرارداد آقای ویلموتس در کشورش ۸۰۰ هزار دلار بوده است و در ساحل عاج یک میلیون و هشتصد هزار یورو بوده است.

تاج: خوشحالم اطلاعات دقیقی در این زمینه دارید. آقای ویلموتس در بلژیک ۸۹۰ هزار یورو گرفته است. با ساحل عاج یک میلیون و هشتصدهزار یورو قرار داشته؛ در سال ۲۰۱۶. ۴۰۰ هزار یورو هم پاداش در قرارداد. آقای ویلموتس به ما گفت ۲ میلیون و پانصد هزار دلار می خواهم و ما با ۲ میلیون و دویست هزار دلار با او به توافق رسیدیم. یعنی ۲۵ درصد روی قرارداد او گذاشته ایم. سوالم این است که آقای ویلموتس مربی چندم جهان است؟ او نوزدهم جهان است؛ یکی دیگر هم نوزدهم است. سرمربی چین؛ مارچلو لیپی. آنها چهار میلیون و دویست هزار دلار قراداد بسته اند و بعد اخراج شده اند. به هر حال ما پیشنهاد ویلموتس را قبول کردیم. چون از برانکو ، دالیچ و بقیه مربیان بهتر بود. ویلموتس پایه گذار نسل طلایی بلژیک است.

در این قسمت بحثی میان میثاقی و تاج در مورد کیفیت مربیگری ویلموتس ایجاد شد

تاج با استناد به نظر برخی کارشناسان این انتخاب را مورد تایید قرار داد و گفت:« اگر دقیقه ۹۴ از عراق گل نمی خوردیم، این همه انتقاد وجود نداشت.»

تاج: آقای کی روش قراردادش یک میلیون و چهارصد هزار دلار بود. شما ما را سوراخ سوراخ کردید که چرا کی روش را آوردید؟!

میثاقی: بحث در مورد کی روش اصلا بحث فنی نبود. بحث رفتاری بود.

تاج: اصلا این بحث نبود. شما می گفتید خوب نیست و چنین و چنان است. شما نگفتید قطر مربی درستی انتخاب کرده است و ما هم باید همین کار را بکنیم؟!

میثاقی: در مورد آقای کی روش بحث فنی ایشان مشخص است. ولی فدراسیون کاری کرده بود که کی روش همه کاره شده بود. ایشان خودش را حاکم فوتبال می دانست.

کی روش برای ما ۱۱ میلیون دلار درآمدزایی کرد

تاج: با همه این چیزهایی که می گویید به سبک بازی اش هم انتقاد وجود داشت. کی روش برای ما ۲۱ میلیون دلار درآمد ایجاد کرد. دو دوره جام جهانی و دو دوره جام ملت ها. جمع قراردادش در این مدت با کل اردوهایی که رفتیم، ۱۰ میلیون دلار بود. یعنی ۱۱ میلیون دلار ایشان برای ما آورده داشت. البته ایشان به من هم انتقاد داشت ولی باید بحث ها را جای خودش مطرح کنیم.

میثاقی: من خودم در جام های مختلفی با ایشان بوده ام. کاریزمای خاصی داشت ولی فدراسیون در دوران او حاکمیتی نداشت. به خود شما هم کلی انتقاد داشت و مصاحبه علیه شما کرد...

تاج: حرفش درست است. می گوید این قرارداد من است. این دعوا سر ۲۰۰ هزار دلار بوده است و در دعوا هم حلوا خیر نمی کنند...

میثاقی: جواد نکونام می گوید کی روش با یک میلیون یورو کمتر از ویلموتس در ایران می ماند؟

تاج: من این ها را خبر ندارم. آقای کی روش ۴ روز بعد از ترک ایران ۳ میلیون دلار با کلمیا قرارداد بست. پاداش را دقیق نمی دانم. ولی پاداش بسیار مناسبی به او داده اند. ولی هیچ کس به رئیس فدراسیون کلمبیا نگفت که چرا کی روش و قراردادش را اینقدر بالا بردید. کی روش با ما یک میلیون و چهارصد قرارداد داشت و در کلمبیا ۳ میلیون.

میثاقی: رنار خیلی به تیم ملی نزدیک بود وحتی می گویند برای بچه اش هم در مورد مدرسه سوال کرده. چه شد که این انتقال سر نگرفت؟

تاج: ایشان می گفت تا جام ملت های آفریقا باید در مراکش بماند. گفتیم حاضر است با ما قرارداد ببندند؟ گفتند نه. اگر حاضر بود، ما با او قرارداد می بستیم. من نمی دانم آقای ترابیان به شما چه چیزی گفته است. عدد رنارد دو میلیون با مراکش بوده است و فکر می کنم دو میلیون و ششصد با ما می شد.

میثاقی: چرا ۲۰ درصد درآمد تیم ملی را به کی روش اختصاص دادید؟

تاج: هیئت رئیسه به این جمع بندی رسید که آگر تیم ملی به جام جهانی رفت، این رقم را به او بدهیم. پول کی روش مباح بوده است. ۱۰ میلیون گرفته، ۲۱ میلیون درامد داشته.

میثاقی: چرا ۶ هزار یورو برای هر برد تیم ملی نظر گرفته اید؟ آیا این منطقی است؟ مثلا برای بردن کامبوج یا هنگ کنگ ....

تاج: بازی ها فرق دارد. دوستانه فرق دارد. بازی رسمی فرق می کند. زمان آقای کی روش به دوستانه ها هم پاداش می دادیم و تحلیل آقای کی روش این بود که پاداش بدهیم بهتر است و بچه ها انگیزه می گیرند. این پول ها را از آقای کی روش و کاری که برای فوتبال می کرد، می دادیم. فرق یک مربی که تیم را به جام جهانی می برد و نمی برد همین است. علاوه بر تمام این ها مردم شاد می شوند و فضای نشاط خوبی در جامعه ایجاد می شود.

کی روش ۱۰ دستیار داشت، ویلموتس دو دستیار ...

تاج: دستیاران ایشان (مارک ویلموتس) دو نفر بودند. آقای کی روش ۱۰ نفر دستیار داشتند. آقای ویلموتس با دو نفر می خواست کار بکند و به همین دلیل هم دو میلیون دو دویست بستیم. دو دستیار ایرانی هم اضافه شد. ویلموتس یک میلیون و دویست و پنجاه هزار یورو برای ۵ ماه از ما مطالبه داشت و برای دریافت این مبلغ نامه زد ( اتفاقات قبل از بازی با عراق) . ویلموتس ۵ ماه از ما پول نگرفت. در قرارداد فیفا هر کسی پولش را نگیرد، می تواند برود و قراردادش را فسخ کند؛ مثل کالدرون و استراماچونی. ما در جواب نامه ایشان نامه زدیم و تا ۲۵ اکتبر از ایشان وقت گرفتیم. از کجا می خواستیم پول بدهیم؟ از پول های که در حساب فیفا داریم. ما نامه هایی به بانک مرکزی زدیم. ۶ تحریم جدید ترامپ برای ما ایجاد کرد. سه تحریم بانکی و سه تحریم اعتبار اسنادی. پول ویلموتس هم در یکی از این بانک ها بود.

میثاقی: دو میلیون یورو به ویلموتس پرداخت کردید و فسخ کردید؟

تاج: ما فسخ نکردیم. همچنان یکی از بردهایی که داریم و باید از آقای بیگلری تشکر کنیم، این بود که فسخ نکردیم. نامه هایی داریم که به ایشان گفتیم بیاید و کارش را ادامه دهد. چهار پنج روز بعد از فسخ ما دو میلیون یورو به ایشان دادیم. من نامه هایی از برج سه و چهار به شرکت هایی که ارز در خارج از کشور داشتند، ارسال کردم و نهایت همکاری با ما انجام شد. این نامه ها برای قبل از فسخ قرارداد ویلموتس بوده است. ما تمام مسیرها را طی کردیم و به دنبال استقراض بودیم. به هر حال نتوانستند پول را بدهند. آخرین نامه ۲۲ اکتبر بود و وکیل ویلموتس نامه زد که اگر تا ۲۵ اکتبر پول را ندهید، فسخ می کنیم. من به وزیر نامه زدیم و چهار پنج روز بعدش توانستیم با تمام محدودیت ها پول را به حساب ویلموتس بنشانیم.

بحث بعدی در مورد مبلغ ترانسفر پول قرارداد ویلموتس به ترکیه بود که درباره با این موضوع دو طرف به جمع بندی خاصی نرسیدند. تاج طبق اسناد خزانه داری فدراسیون فوتبال و نامه سلیمانی رئیس خزانه داری ادعا می کرد این عدد صفر است ولی میثاقی از هزینه کرد ۱۵۰ هزاردلار حرف زد ...

می گویند برگ برنده ما همین سه نامه است

تاج: ما این موضوع را قبول نکردیم. آقای وزیر گفت باید گارانتی بگذاریم. گفتیم اگر ما اخراج کردیم، سه ماه پول قراردادش را می دهیم. اگر او هم با دلیل اقدام به فسخ کرد، سه ماه از قراردادش را می دهیم و حالا هم به ویلموتس داده ایم. ما دو نامه به فیفا زدیم و گفتیم فسخ را قبول نداریم. گفتیم این مربی در بازی با عراق روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته است. این نامه برای بازگشت را به خودش و فدراسیون ارسال کرده ایم. می گویند برگ برنده ما همین سه نامه است.

این قرارداد خیلی خوب بسته شده است

تاج (از صحبت های میثاقی عصبانی شده است): یک کلکی زده اند که من نمی توانم اینجا بگویم، ما هم یک کلکی زده ایم. من می گویم این قرارداد خیلی خوب بسته شده است. شما با این کارها فقط ما را در موضع ضعف قرار می دهید. اصلا می خواهید این موارد را برای وکیل ویلموتس بفرستید؟

بند جنجالی با عبارت OR Certain Fee

بحث جنجالی این قسمت در رابطه با بندی جنجالی در رابطه با قرارداد فی مابین فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس بود. بندی که در آن عبارت OR Certain Fee جنجال ساز شده بود. در واقع ویلموتس و وکلایش با استناد به همین بند از فدراسیون فوتبال ایران شکایت کرده اند. براساس این بند اگر ویلموتس قراردادش با تیم ملی را فسخ کرده که در واقع هم همین اتفاق افتاده، فدراسیون می بایست، تا حقوق سه ماه بعدی او را تقبل کند ولی اضافه شدن دو کلمه OR Certain Fee این قرارداد را به محل جنجال و دعوایی بزرگ تبدیل کرده که در مورد برنده آن قطعیتی وجود ندارد.

میثاقی: آقای پژمان فر و قاضی زاده گفته اند اگر این پرونده به نفع ما پیش نرود، باید آنهایی که قرارداد بسته اند از جیب خودشان ۵ میلیون یورو را بدهند...

تاج: اصلا وارد این ماجرا نشویم تا ببینیم چه می شود.

میثاقی: در مورد شائبه دلالی در قرارداد ویلموتس چه صحبتی دارید؟ نماینده های مجلس به این ماجرا ورود کرده اند...

تاج: دو میلیون از شستا پول گرفته ایم ولی طبق سندی که ما داریم یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار یورو در حساب آقای ویلموتس نشسته است. یعنی اگر بنابر دلالی و فساد در قراردادی بود، مشخص می شد. دو میلیون یورو از زمانی که آقای ویلموتس وارد ایران شده، به حساب ایشان نشسته است؛ پس هیچ کس بهره برداری از پولی نداشته است. اگر قرار بود پولی به کسی برسد از این دو میلیون یورو می رسید، که این اتفاق نیفتاده است. حالا اینکه این پول را برداشته و به کسی داده را ما نمی دانیم. من باید با آقای پژمان فر صحبت کنم. ایشان آدم منطقی است. باید اسناد را به ایشان نشان بدهیم.

میثاقی: ماجرای بادیگارد آقای ویلموتس. می گویند به محض نشست پول در حساب ویلموتس به حساب او ۲۰ هزار دلار واریز شده است.

تاج: ایشان گفته هیچ جای دنیا را مثل ایشان امن ندیده ام. پس وقتی اینطوری گفته که بادیگارد نمی خواهد.

میثاقی: ویلموتس از ۶ ماه بیست و سه روز کاری در فدراسیون فوتبال ایران، ۲۹ روز در ایران بوده است....

تاج: ویلموتس با ما ۶ ماه بوده است. کارهای ماموریتی هم داشته است. دقیقش را در می آوریم و اعلام می کنیم.

تاج: آقای ویلموتس هم مربی با شخصیتی است مثل آقای کی روش. الان درست است دعوا داریم ولی به هر حال برای تیم ملی زحمت کشیده و مثل کی روش که تا آخرین روز از او دفاع کردم از ویلموتس هم دفاع می کنم. باز هم می گویم که مربی خوبی آوردیم.

آن کسی که این کار را می کرد مستقل بود ولی ...

تاج که در این لحظات برنامه به شدت از ادبیات محمدحسین میثاقی شکایت داشت، با کنایه از برنامه نود و فردوسی پور یاد کرد و اینطور حرف هایش را در حالی که عرق بر صورت او نشسته بود، ادامه داد:« آن کسی که این کار ( به چالش کشیدن مهدی تاج) را می کرد، اطلاعات داشت. مستقل بود. به کسی گوش نمی کرد. ولی در مورد شما نمی شود اینطور حرف زد. من چند بار به شما گفتم که ما نباید به استقبال محکوم شدن خودمان برویم.»

شما سپر حمایتی داشتید و به این شرایط عادت ندارید!

میثاقی: مشکل این است که چند سالی شما سپر رسانه ای قوی ای داشته اید. شما به این سپر حمایتی عادت کرده اید و وقتی نقد حقوقی می شوید، می گویید شما بلد نیستید. ما با کارشناسان مختلف تماس گرفته ایم تا با اطلاعات کامل بیاییم..

منظورتان از سپر رسانه ای فردوسی پور است؟!

تاج: اگر می گویید سپر رسانه ای و آقای فردوسی پور را می گویید، اشتباه می کنید. آقای فردوسی پور بیشترین انتقادات را وارد می کرد و انتقادات منصفانه وارد می کرد. در گوشی به او چیزی نمی گفتند. خیلی هم محکم می گفت. آدم احساس می کرد، صادقانه حرف می زد

میثاقی: این حرف ها دیگر قدیمی شده است و مردم به حواشی توجه نمی کنند و جواب شما را به بندهای قرارداد می خواهند. در مورد ماجرای کلاهبرداری که آقای ویلموتس گفته اند، توضیح می دهید...

تاج: ایشان گفته سر من کلاه گذشته اند و اعتبارم خدشه دار شده است. سر سه ماهی که بعد از فسخش مطرح می شود.

میثاقی: مالیات ویلموتس چطور بوده است؟

تاج: ما مالیات آقای کی روش را می دادیم. ایشان (ویلموتس) را گفتیم پول مالیاتش را می دهیم ولی اگر تبلیغاتی در ایران گرفتید، باید با ما سهیم شوید. آقای کی روش این بند را نداشت و ما حقی نسبت به تبلیغات ایشان نداشتیم. اگر در ایران می ماند قطعا تبلیغات می گرفت.

تاج: تمام دستگاه های محترم نظارتی می توانند این قرارداد را ببینند و ما هم باید پاسخگو باشیم. من هم استقبال می کنم.

میثاقی: ایرادهایی به اساسنامه از ماه ها قبل به فدراسیون شما ابلاغ شده. چرا در زمان شما این ها تصحیح انجام نشد؟

تاج: ما چند بار اساسنامه را به دولت بردیم و حتی قرار بود تصویب هم بشود ولی گیر کرد. دلایل هم حتما منطقی بوده است. به هر حال الزامات کشور را هم ببینیم، همانطور که قوانین فیفا را می بینیم. فیفا اعتقاد دارد که دولت می تواند به فوتبال کمک کند. آیا ما درآمدی در فوتبال داریم؟ درآمد فوتبال حق پخش است که ما نداریم. دولت هم البته الان دنبال دخالت کردن نیست. وزیر ورزش هم گفت اگر قرار بر تعلیق باشد، من را حذف کنید. این حرف ها مطرح بود و خودم در صحبت با فیفا نهایی کردم. فیفا می گفت چرا بحث هایی که با ما داشته اید را نهایی نکرده اید؟

میثاقی: این هم مانند بحث بازنشسته ها که خودتان هم در میانشان بودید...

تاج: باید برگردید به مصاحبه آقای اینفانتیو و همین برنامه. آقای اینفانتینو گفت که ۶۵ سال سن بازنشستگی است.

میثاقی: شما هماهنگ کردید که اینفانتینو این حرف را بزند و شما در پستی که دارید ماندگار شوید..

تاج: بحث بازنشستگی در فدراسیون فوتبال ۶۵ سال است. اصلا اینطوری نیست و این حرف شما تهمت است. یک بحث بازنشستگی که نبوده؛ سی سوال بوده که یکی بازنشستگی بود. من خودم اصلا دوست نداشتم این مصاحبه انجام شود.

سوال های مردمی و دعوایی که با قهر تمام شد

این بخش به سرانجام نرسید و بار دیگر بحث میثاقی و تاج بالا گرفت. در این لحظه تاج از مردمی بودن سوال ها اطمینان نداشت و میثاقی که از موضع تاج شاکی شده بود، از این بخش گذر کرد و با مرور کارنامه مهدی تاج در فدراسیون فوتبال پرداخت که البته به صورت سطحی و گذرا خوانده شد.

تاج: اگر مردم سوال دارند، بپرسید. شاید شما نمی خواهید بپرسید.

میثاقی: شما شک دارید. شما می گویید همکاران ما هستند.

مصاحبه محمد حسین میثاقی و مهدی تاج در ساعت ۰۱:۳۲ دقیقه در شرایطی خاتمه یافت که دو طرف به شدت از رفتار یکدیگر ناراحت و شاکی بودند.......