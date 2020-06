View this post on Instagram

. 🔴 #فوری . 🔴ساعتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی (ع)، او را بازداشت کردند. . 🔴مرتضی کی‌منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی (ع) و کتایون افرازه، بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی (ع) نیز بازداشت شده‌اند. . #جمعیت_امام_علی