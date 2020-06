العربیه - براساس برنامه‌ریزی‌ها و اعلام قبلی کتاب The Room Where It Happened نوشته جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه 23 ژوئن 2020 منتشر می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا بولتون را یک دروغگوی شکست‌خورده نامید و پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید هم او را «یاوه‌گو» توصیف کرد.

در بخش‌هایی از این کتاب که قبل از انتشار، در اینترنت منتشر شد، بولتون به احتمال دیدار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و ترامپ اشاره کرد و گفت که تلاش‌های او مانع انجام این دیدار شد.

به گزارش روزنامه هاآرتص اسرائیل بولتون در کتاب خود بیش از 30 بار به بنیامین نتانیاهو اشاره کرده، اما این اشارات کوتاه حاوی اطلاعات مهم یا جدید نیستند. با این حال یکی از این اشارات نشان می‌دهد چگونه نتانیاهو با کمک مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا مانع تلاش‌های ترامپ برای گشودن یک مسیر دیپلماتیک با ایران شد.

بولتون این بخش از خاطرات خود را با افتخار ذکر کرده و گفت که تلاش‌های او و پمپئو با حمایت نتانیاهو جلوی توافق گسترده آمریکا و ایران را گرفت؛ توافقی که در آن زمان از سوی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه پیش می‌رفت.

مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفت که در ژوئن 2019 ترامپ او و دیگر مقامات عالیرتبه مخالف ایران را ناامید کرد و در آخرین لحظه از تصمیم خود برای حمله نظامی به اهداف ایرانی و در پاسخ به سرنگون شدن پهپاد آمریکایی دست کشید. بولتون گفت: «این یکی از غیرحرفه‌ای‌ترین تصمیماتی است که در طول زندگی کار خود در حوزه امنیت ملی دیده است.»

👈مطالب بیشتر در سایت العربیه

در تابستان 2019 و همزمان با بالاگرفتن تنش‌ها میان آمریکا و ایران امانوئل مکرون تلاش‌های خود به عنوان میانجی میان دو کشور را آغاز کرد و به تعبیر بولتون هدف بزرگ مکرون این بود که دیدار ترامپ با یک مقام عالیرتبه ایران در اواخر ماه آگوست 2019 در شهر ساحلی بیاریتز فرانسه را ممکن سازد، به ویژه که این شهر میزبان سران کشورهای گروه هفت و از جمله رئیس‌جمهوری آمریکا بود.