به گفته این شرکت، ضعیف شدن باتری آیفون‌های قدیمی باعث می‌شود تا انرژی که باتری به پردازنده می‌رساند کاهش یابد و در نتیجه پردازنده هنگام تحلیل داده‌های سنگین و پیچیده دچار آسیب شود.

حکم جدید برای دریافت غرامت شامل گوشی‌های آیفون مدل 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus و SE می‌شود که از سیستم عامل آی او اس ۱۰.۲.۱ یا بالاتر استفاده کرده باشند. همچنین آیفون‌های مدل 7 یا 7 Plus که از سیستم عامل آی او اس ۱۱.۲ یا بالاتر استفاده کرده باشند.

مطابق توافق اپل و دادستانی، مبلغ کل غرامت پرداختی از سوی اپل باید در نهایت بین ۳۱۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار باشد. انتظار می‌رود اکثر شاکیان غرامتی از ۲۵ دلار به بالا، با توجه به نوع گوشی خود، دریافت کنند.

پیش‌تر شرکت اپل به دلیل کند کردن تلفن همراه آیفون مشتریان و عدم اطلاع رسانی به آنان در فرانسه قبول کرده بود مبلغ ۲۵ میلیون یورو به عنوان جریمه بپردازد.