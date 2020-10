View this post on Instagram

. . 🔴 چند ماه خونین گذشته را مرور کنید؛ هزاران کشته و زندانی اعتراضات آبان ماه و پس از آن، شلیک به هواپیما، مرگ به دلیل دروغ‌های حکومت درباره کرونا و اعدام‌ها... . ❌ حالا با هم چهل و دو سال به عقب باز گردیم. به ۱۷ شهریور ۵۷. . «جمعه سیاه» را می‌توان شاهکار مخالفان شاه و انقلابیون 57 در تبلیغات، جنگ روانی و اغراق دانست . وقایع 17 شهریور 57 به اعتقاد خیلی‌‌ها لحظه آغاز روند فروپاشی حکومت پهلوی است. حدود دو هفته بعد از تشکیل دولت شریف امامی با دستور کار «آشتی ملی» و پس لرزه‌های آتش‌سوزی در سینما رکس آبان، وقایع هفدهم شهریور 57 باعث شد تنش در رابطه مردم و حکومت وارد مسیری برگشت ناپذیر شود که نهایتاً به 22 بهمن و فروپاشی حکومت پادشاهی انجامید . در این که در آن روز، ارتش وقت به روی معترضان آتش گشود و ده ها شهروند کشته شدند تردیدی نیست. اما داستان‌های روحانیون از «جمعه سیاه» با چیزی که واقعاً اتفاق افتاد، تفاوت‌های عظیمی دارد. در واقع به مدد همین تفاوت‌ها ئ با استفاده از صنعت اغراق بود که روحانیون توانستند خشم عمومی از سرکوب را به نفع خود مصادره کرده و این روز را به یک نقطه عطف تبدیل کنند. . این ویدئو را ببینید و دوستانتان را اینجا تگ کنید . #میدان_ژاله #میدان_ژاله_شهدا #جمعه_سیاه #خمینی #انقلاب۵۷ #سپاه_پاسداران #آبان۹۸ #هواپیمای_اوکراینی #شلیک_موشک #کرونادرایران #کرونا_ایران #هواپیمااوکراینی #اعتراضات_سراسری #اعدام_نکنید #نویدافکاری #روحانی #ظریف