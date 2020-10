View this post on Instagram

. . ۱۳ سال بعد از بازداشت ملوان‌های انگلیسی در اروند، سپاه دوباره سراغ استفاده تبلیغاتی از این ماجرا رفته . ایران ۵ بار در آب‌های خلیج فارس دست به گروگان‌گیری زده و هر ۵ بار در‌ نهایت گروگان‌ها را با هزینه بسیار سنگین برای ملت ایران آزاد کرده . این ویدیو را تماشا کنید . #سپاه_پاسداران #ایران #خلیج_فارس #تنگه_هرمز #گروگانگیری #جمهوری_اسلامی #علی_خامنه_ای #احمدی_نژاد #احمدینژاد #فدوی