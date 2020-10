View this post on Instagram

. ❌ اخیراً ایمیل‌های تهدیدآمیزی از طرف یک گروه راست‌گرا و افراطی آمریکایی به نام پسران مغرور (Proud Boys) برای طرفداران بایدن فرستاده شده و گیرندگان را تهدید کرده است که بایستی به ترامپ رای بدهند! این ایمیل‌ها که مخصوصاً ایالت فلوریدا را هدف گرفته، همچنین حاوی یک ویدیو است که ادعا می‌کند سیستم انتخاباتی آمریکا هک شده و قابل اعتماد نیست . ❌ «جان راتکلیف» مدیر امنیت ملی آمریکا، دستگاه‌های امنیتی ایران را متهم کرده که هویت این گروه راست‌گرا را جعل کرده‌اند و گفته ایران و روسیه به دنبال ایجاد هرج و مرج، تشویش و اضطراب در جامعه آمریکا و تضعیف اعتماد عمومی به دموکراسی آمریکایی هستند. راتکلیف یادآور شد که ایران قبلاً هم برای تحریک ناآرامی‌های اجتماعی در آمریکا سراغ ارسال نامه‌های جعلی رفته بود . ❌ کارشناسان می‌گویند ایران در این ایمیل‌ها با استفاده از روانشناسی معکوس در حال تولید نفرت علیه طرفداران رئیس جمهور فعلی آمریکاست. ارتش سایبری جمهوری اسلامی قبلاً در شبکه‌های مجازی فارسی هم از این تاکتیک علیه مخالفان خود استفاده کرده بود، به این صورت که با انبوه اکانت‌های فیک یا ترول‌های ظاهراً اپوزیسیون و استفاده از ادبیات تهاجمی رکیک، کوشیده بود مخالفان خود را نیروهای نامعقول، پرخاشگر و خطرناک معرفی کند . این ویدیو را تماشا کنید. . #ایران #انتخابات_آمریکا #ترامپ #بایدن #بایدن_ترامپ #سپاه_پاسداران #خامنه_ای #ارتش_سایبری