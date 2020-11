View this post on Instagram

وقتی ترامپ از ته دل دعا میکنه 😂 به نظرتون کی برنده میشه آخر ؟؟ دعا کردناش تاثیری داره ؟؟ 😁🤔😂 . . بفرست واسه دوستات ❤ . . #ترامپ #انتخابات #انتخابات_آمریکا #دعاء #بایدن #آمریکا